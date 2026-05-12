XPENG P7+ ir automobilis, kas spilgti iemieso to, kā mainās auto industrijas domāšana. Kā uzsver šī auto radītāji, tehnoloģijas ir galvenais nākotnes mobilitātes virzītājspēks — tās pārvieto fokusu no jaudas uz “smadzenēm”. Un tieši šajā virzienā P7+ cenšas izcelties, apvienojot modernu elektropiedziņu, progresīvas palīgsistēmas un mākslīgā intelekta risinājumus. Vai tas tiešām ir nākamais solis auto evolūcijā? To kopā ar radio “Radio Skonto” un “Radio Tev” ziņu balsi Ramonu Plūmi noskaidrosim šajā video.
Mūsdienu automobiļi jau sen no mehāniskiem rumakiem ir pārtapuši par augsti attīstītām mobilajām tehnoloģiju platformām, kas aprīkotas ar jaudīgiem datoru procesoriem un izmanto mākslīgo intelektu, lai padarītu mūsu dzīvi ne tikai komfortablāku, bet arī drošāku.
Piemēram, XPENG P7+ Parking Assist sistēma spēj identificēt stāvvietu un pārliecināties, ka tā ir atbilstoša izmēra, aprēķināt optimālo iebraukšanas trajektoriju, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus par paātrināšanu, bremzēšanu un stūrēšanu. Šādas funkcijas ne tikai atvieglo ikdienas braukšanu pilsētā, bet arī demonstrē, cik strauji automobiļi kļūst par viedām, daļēji autonomām ierīcēm, kas spēj pielāgoties vadītāja vajadzībām un apkārtējai videi. (un tā ir tikai viena no 14 aktīvās drošības sistēmām kas izmantota P7+). Var pieminēt, ka P7+ ir ne vien joslu maiņas asistents, bet arī centrēšanas atbalsts, lai jūs stabili turētos savas braukšanas joslas viducī.
Jau raugoties uz XPENG P7+, var nepārprotami saprast — tas ir patiešām liels automobilis. Tā garums sasniedz 5m un 7cm (5071 mm) - salīdzinājumam, Audi A6 e-tron ir 4m un 93cm garš (4928 mm), bet riteņu bāze sniedzas līdz iespaidīgiem trim metriem. Tas nozīmē ne tikai plašāku un komfortablāku salonu pasažieriem, bet arī stabilāku, plūdenāku gaitu uz ceļa. Vienlaikus šie izmēri nodrošina arī ļoti harmoniskas un vizuāli pievilcīgas proporcijas — garā riteņu bāze un izsmalcinātās pludlīnijas piešķir automobilim dinamisku siluetu. No sāna P7+ izskatās teju kā superauto ar vidū novietotu dzinēju (mid-engined supercar), radot sportisku iespaidu, un tas savā ziņā kontrastē ar šī braucamā praktiskumu un uz nākotnes tehnoloģijām tendēto raksturu.
Elektroauto tehnoloģijas attīstās mežonīgā ātrumā — jaunākās paaudzes akumulatoru elementu enerģijas ietilpības blīvums jau pārsniedz 250 Wh/kg, kas nozīmē lielāku nobraukuma diapazonu un vienlaicīgi mazāku svaru.
Piemēram, XPENG P7+ elektropiedziņa balstīta uz modernu 800 V arhitektūru. Pilna spektra (full-domain) 800 V SiC platforma nodrošina līdz pat 92% piedziņas efektivitāti, kas tieši ietekmē gan enerģijas patēriņu, gan veiktspēju.
Vēl viens būtisks ieguvums ir īpaši ātrā uzlāde — automobilis atbalsta līdz pat 446 kW ultra ātro uzlādi un 120 kW ātro uzlādi, ļaujot ievērojami saīsināt uzlādes laiku. Praktiski tas nozīmē, ka, izmantojot jaudīgu ātrās uzlādes staciju, akumulatoru no 5% līdz 80% iespējams papildināt aptuveni 10–15 minūtēs (atkarībā no uzlādes infrastruktūras un apstākļiem). Šādi rādītāji būtiski maina ikdienas lietošanas pieredzi, pietuvinot elektroauto uzlādes ērtumu ierastajai degvielas uzpildei.
Kā jau jebkurš elektroauto arī šis ir gana atsaucīgs un ātrs. 100 km/h stundā šis kuģis spēj sasniegt nieka 5,1 sekundē pilnpiedziņas versijā. Vai 7.4 sek.mūsu testa auto, kas ir aizmugurējās piedziņas Long Range MAX versija. Vadāmība ir patīkami precīza, un, neskatoties uz iespaidīgajiem izmēriem, pilsētā pie stūres nejutīsieties kā autobusa vadītājs — pagrieziena diametrs nepārsniedz 11,7 metrus, kas šādai klasei ir ļoti labs rādītājs.
Ikdienas lietošanā nozīmīgs ir arī nobraukums — pēc WLTP cikla tas var sasniegt līdz pat 530 km, ļaujot ar vienu uzlādi veikt gan pilsētas maršrutus, gan garākus pārbraucienus bez liekām raizēm.
Nobeigumā par cenu - tā ir visai draudzīga un, maigi sakot, draudīga Eiropas konkurentiem, jo šī auto starta cena – 44900 eur, savukārt vislepnāk aprīkotās versijas griesti paliek zem 60 tūkstošiem. Ņemot vērā P7+ izmēru, aprīkojumu un tehnoloģisko pildījumu, šis auto, domāju, radīs pārdomas gan potenciālajiem e-auto pircējiem, gan Eiropas autoražotājiem.
