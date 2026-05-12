Uzņēmumu reģistra jauno biroja telpu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, atjaunošana un pārbūve izmaksājusi 840 000 eiro, informēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).
Telpu atjaunošanas projekta izstrādi un īstenošanu veica VNĪ. Nepieciešamie būvdarbi norisinājās astoņus mēnešus. Atjaunotā telpu platība ir 798 kvadrātmetri.
Telpu pārbūves un restaurācijas laikā atjaunoti vēsturiskie logi, parkets un divi kamīni. Veikta arī elektrības sistēmas atjaunošana, vājstrāvas tīklu izbūve, apkures sistēmas atjaunošana, kondicionēšanas sistēmas izbūve.
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra nams kādreiz bija īres nams, pēc arhitekta Heinriha Šēla projekta celts 1860. gadā. 1920. un 1930. gados namā dzīvoja Latvijas tieslietu ministrs Vilis Holcmanis. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas namā darbojās Vācijas, Austrijas un Slovākijas vēstniecības, Eiropas integrācijas birojs.
VNĪ informē, ka
Uzņēmumu reģistra pāreja uz jaunajām telpām ļaus samazināt tā izmantoto telpu platību par aptuveni 60% —
izveidots mūsdienīgs, aktivitātēs balstīts birojs, kurā būs plašākas iespējas sadarboties elastīgi pielāgojamās telpās, vienlaikus saglabājot individuālās darba zonas atbilstoši darba specifikai. Lai gan aptuveni 95% klientu tiek apkalpota attālināti, arī jaunajās telpās tiek saglabāta īpaša zona klientu apkalpošanai klātienē.
Uzņēmumu reģistra birojs turpmāk atradīsies Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, bet līdz šim Uzņēmumu reģistra Rīgas birojs atradās Pērses ielā 2.
Iestādē norādīja, ka Uzņēmumu reģistra līdzšinējās telpas Pērses ielā nekad nav bijušas iestādes īpašumā — tās tika īrētas no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA). Attiecīgi telpas netika pārdotas, bet Uzņēmumu reģistrs ir mainījis izīrētāju un jaunās telpas izīrē no VNĪ.
Vienlaikus iestādē norādīja, ka līdzšinējās telpās būtiski remontdarbi, izņemot kosmētiskos remontus, nebija veikti kopš Uzņēmumu reģistra dibināšanas, jo līdzšinējā izīrētāja pamatdarbība nebija telpu uzturēšana un apsaimniekošana. Tāpat telpas vairs neatbilda iestādes ikdienas darbības modelim, jo
patlaban aptuveni 95% pakalpojumu tiek sniegti digitāli, kas samazina nepieciešamību pēc plašām klientu apkalpošanas telpām,
bet palielina pieprasījumu pēc mūsdienīgas, elastīgas un sadarbību veicinošas darba vides.
Tāpat līdzšinējo telpu modernizācija nebija iespējama bez papildu valsts budžeta līdzekļu piesaistes, tādējādi šāda iespēja netika izskatīta. Uzņēmumu reģistrs izvēlējās risinājumu, kas neprasa papildu finansējumu, nodrošina modernas darba telpas un vienlaikus atbilst iestādes pašreizējai digitālajai attīstībai.
Iestādē uzsvēra, ka kopš 2020. gada Uzņēmumu reģistra līdzšinējās telpās pakāpeniski samazināja izmantoto platību, tādējādi būtiski mazinot telpu izmaksas. Savukārt, pārejot uz jaunām VNĪ piedāvātajām telpām, izmantotā platība tiek samazināta vēl vairāk, vienlaikus saglabājot esošo īres izmaksu līmeni. Turklāt jaunajās telpās remonts ir iekļauts īres maksā, un tās nodrošina mūsdienīgu un darba vajadzībām atbilstošu vidi.
Šāda pieeja ļauj iestādei efektīvāk izmantot budžetu un esošajā finansējumā segt izmaksu pieaugumu, kā arī samazināt preču un pakalpojumu izdevumus par vairāk nekā 130 000 eiro, norāda iestādē.
Uzņēmumu reģistrs darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu