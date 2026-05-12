Ceļojums uz Ēģipti: Hurgada vai Šarm el Šeiha? Kuru galamērķi izvēlēties?

Ekskursijas un apskates iespējas
Papildus laiskai atpūtai pie jūras, Hurgadas tuvākajā apkārtnē ir pieejamas plašas izklaides iespējas. Piemēram, izbraucieni ar laivu uz Sarkanās jūras salām. Viena no tām ir Giftunas sala, kas atrodas vien nepilnas stundas attālumā un pārsteidz ar baltām smiltīm un dzidru ūdeni. Tiem, kas vēlas ko aktīvāku, pieejami safari braucieni tuksnesī ar kvadracikliem vai džipiem, kā arī iespēja iepazīt beduīnu kultūru pavisam netālu no kūrorta zonas.
Šarm el Šeiha – koraļļu rifi un eksotiska atpūta Sarkanās jūras krastā
Šarm el Šeiha atrodas Sinaja pussalā un ir viena no modernākajiem kūrortpilsētām Ēģiptē, kas īpaši izceļas ar savu sakopto vidi un augsta līmeņa viesnīcām.
Pludmales un zemūdens pasaule
Šarm el Šeiha ir pazīstama ar vienu no skaistākajām zemūdens pasaulēm pasaulē – koraļļu rifi šeit stiepjas vairāk nekā 200 km gar Sarkanās jūras piekrasti un daudzviet sākas jau pie pašas krasta līnijas. Netālu esošais Ras Mohammed nacionālais parks tiek uzskatīts par vienu no labākajām niršanas vietām pasaulē.
Šarm el Šeihā valda silts un saulains klimats visa gada garumā – vasarā gaisa temperatūra bieži sasniedz +35 līdz +40 °C, savukārt ziemā tā saglabājas ap +22 līdz +27 °C. Arī Sarkanās jūras ūdens temperatūra ir augsta visu gadu, parasti svārstoties no +23 līdz +28 °C, kas ļauj baudīt peldes jebkurā sezonā.
Kūrorti un atmosfēra
Atšķirībā no Hurgadas, ŠarmelŠeiha ir vairāk kūrortu tipa galamērķis ar slēgtām viesnīcu teritorijām. Lielākā daļa no viesnīcām ir ar 4 vai 5 zvaigsnēm, piedāvājot augstāku servisa kvalitāti un plašas all-inclusive iespējas.
Populārākā izklaides vieta ir Naama Bay, kur atrodas vairāki desmiti restorānu, veikalu un naktsklubu. Savukārt Soho Square rajonā ir nedaudz cita tipa izklaide – koncerti, strūklaku šovi. Tur atrodas pat slidotava, kas šāda tipa kūrortos ir retums.
Kuru galamērķis izvēlēties?
Ja ceļojums uz Ēģipti plānots pirmo reizi un galvenais mērķis ir vienkārša, mierīga un laiska atpūta pie jūras, tad labāka izvēle būs Hurgada.Savukārt Šarm el Šeiha būs piemērotāka aktīvākas atpūtas cienītājiem, kuri labprāt iepazītu zemūdens pasauli, kā arī dotos izbaudīt kūrotpilsētas dzīvi.
Ko ņemt vērā, izvēloties ceļojumu uz Ēģipti?
Izvēloties no plašā piedāvājuma klāsta, ir vērts pievērst uzmanību vairākiem aspektie:
Viesnīcas līmenis – ieteicams izvēlēties vismaz 4* viesnīcu, jo Ēģiptē atšķirība starp zvaigžnu kategorijām ir izteikti jūtama.
Atsauksmes – pievērs uzmanību atsauksmēm, jo tajās bieži vien var izlasīt reālo ceļotāju pieredzi, nevis tikai oficiālo aprakstu. Ieteicams izvēlēties viesnīcas, kurām ir labas atsauksmes.
Transfērs un sagaidīšana – ja ceļojums uz Ēģipti Tev ir pirmo reizi, ieteicams izvēlēties ceļojumu ar sagaidīšanu lidostā, lai atpūtu varētu izbaudīt par visiem 100%, neuztraucoties par to kur un kā nokļūt līdz viesnīcai.
Izklaides iespējas bērniem – ja ceļo ar bērniem, pārbaudi, vai viesnīcā ir akvaparks, bērnu klubi vai citas aktivitātes.
Attālums līdz jūrai – ne visas viesnīcas Ēģiptē atrodas tieši pie jūras, tāpēc pirms tam pārliecinies, kurā līnijā no jūras ir plānotā viesnīca. Vai tā atrodas pirmajā līnijā ar tiešu pieeju pludmalei, vai nostāk un līdz ar to līdz jūrai būs jādodas kājām vai transportu.
Ceļojums uz Ēģipti var būt gan kā mierīga atpūta pie jūras, gan kā piedzīvojumiem bagāts brauciens – atliek vien izvēlēties savām vēlmēm vispiemērotāko. Ceļojumu Bodes mājaslapā pieejami vairāki simti lidojumi uz Ēģipti ar viesnīcu piedāvājumiem.
Ceļojumu Bode ir tūrisma aģentūra, kuras komandu veido pieredzējuši un kaislīgi ceļotāji. Ceļojumi ir mūsu kaislība, tāpēc ikvienam cenšamies palīdzēt atrast vēlmēm un budžetam piemērotāko ceļojumu. Piedāvājumā pieejami gan atpūtas, gan avio un autobusu ceļojumi uz populārākajiem galamērķiem, tostarp ceļojumi uz Ēģipti.
Sadarbojoties ar vairāk nekā 20 tūroperatoriem, Ceļojumu Bode nodrošina vienu no plašākajiem ceļojumu klāstiem Latvijā, kā arī piedāvā individuāli pielāgotus risinājumus ģimenēm, pāriem un draugu kompānijām. Par tūrisma aģentūras augsto kvalitāti liecina arī apbalvojumi – Ceļojumu 2025. gadā Ceļojumu bode ieguva 1. vietu kā labākais Anex tour ceļojumu pārdevējs, kā arī augstāko novērtējumu prestižajā Starway Travel Awards 2025 un 1. vietu Latvijā Novatours organizētajā tūrisma aģentūru Top 20. Uztici savu atpūtu profesionāļiem!
