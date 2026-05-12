Saeimas deputāta Jāņa Grasberga ģimenē īpašs notikums — pasaulē nākusi viņa un sievas Kristīnes meita Elizabete. Tā ir politiķa septītā atvase.
Par priecīgo notikumu Nacionālās apvienības politiķis pavēstījis sociālajā medijā "Facebook", ierakstu publicējot Mātes dienā.
"Šī Māmiņdiena mūsu ģimenei ir kļuvusi pavisam īpaša — šodien pasaulē nākusi mūsu meitiņa Elizabete Grasberga, mūsu septītais bērniņš," raksta Grasbergs.
Deputāts arī norāda, ka šī viņa ģimenei ir visskaistākā dāvana Māmiņdienā, un pauž pateicību savai sievai par mīlestību, spēku un mātes sirdi.
"Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība," citēts ierakstā no Psalmiem.
Noslēgumā politiķis sveic visas māmiņas, novēlot, lai Latvijā nekad netrūkst bērnu smieklu, mammas mīlestības un kuplu ģimeņu.
