Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 30 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda izcīnīja uzvaru.
"Warriors" izbraukumā ar rezultātu 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31) uzvarēja Vašingtonas "Wizards" komandu.
Porziņģis laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 43 sekundēs realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, septiņus no astoņiem divpunktu metieniem un 13 no 14 soda metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs bloķēti metieni un divas piezīmes.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Porziņģis, bet 27 punktus pievienoja De’Entonijs Meltons.
"Wizards" komandā rezultatīvākie ar 21 punktu katrs bija Bilals Kulibali, Vils Railijs un Trejs Jangs, bet 13 punktus pievienoja Tre Džonsons.
"Warriors" ar 33 uzvarām 68 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē.
