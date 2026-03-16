Otrdien, 17. martā, Nacionālā teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvos literatūras klasika mūsdienu interpretācijā "Atbalss Aija". Režisors Regnārs Vaivars pēc 16 gadiem atkal iestudēs Jāņa Jaunsudrabiņa "Aiju", šoreiz pievēršoties atbalsij kā sirds rezonansei, runādams par to caur triloģijas trešo daļu "Ziema".
Jāņa Jaunsudrabiņa triloģija "Aija" piedzīvojusi gan kino ekranizācijas, gan vairākus iestudējumus uz teātra skatuvēm. 1959. gadā Vara Krūmiņa filmā "Atbalss" galvenos varoņus – Aiju un Jāni – atveidoja Dzidra Ritenberga un Voldemārs Zandbergs. Gandrīz pēc trīsdesmit gadiem sekoja nākamais ekranizējums – Vara Braslas filma "Aija", kur titullomā bija Zane Jančevska un viņas Jāni atveidoja Juris Žagars. Liepājas teātrī šo Jaunsudrabiņa darbu iestudējis Oļģerts Kroders, savulaik Nacionālajā teātrī – Mihails Kublinskis.
2010. gadā Dailes teātra Mazajā zālē izrādi "Aija pēc Jaunsudrabiņa" iestudēja Regnārs Vaivars, galvenos varoņus uzticot Kristīnei Nevarauskai, Gintam Grāvelim un Artūram Dīcim.
... Iztikas minimums sievietei ar trim maziem bērniem – maize, pajumte, siltums. Jānis ir apņēmības pilns to nodrošināt un piecelt Aiju no viņas meliem un dubļiem. Taču – vai ar to vien pietiek, ja katram no viņiem ir cita "asinsgrupa"? Tā jauno izrādi "Atbalss Aija" piesaka Nacionālais teātris.
Regnār, sakiet, lūdzu, vai ielūkojāties arī iepriekš uzņemtajās filmās un teātra izrādēs?
R. Vaivars: Bija doma uzmest aci savai iepriekšējai Dailē iestudētajai izrādei "Aija pēc Jaunsudrabiņa", kura arī ir nofilmēta, taču iztiku bez atskatīšanās. Vienu fragmentu no Vara Braslas "Aijas" parādīju trim mazajām meitenēm, kuras izrādē spēlēs Aijas meitas. Kino realitāte salīdzinājumā ar teātri tomēr ir tuvāka tai videi, kādā dzīvoja Jaunsudrabiņa laikā.
Kur sameklējāt mazās aktrises?
Rīkojām konkursu. Noteikt, ir vai nav kādam aktieriskās potences, ir ļoti grūti. Pedagogi, kuri uzņem jaunos aktierus, – un es pats esmu bijis tāds pedagogs – teikdami, ka to izdarīt viegli, melo. Patiesībā bieži vien uzreiz to vispār nevar noteikt. Bet uzdevumi bērniem bija viegli – jāspēj kliegt, cik vien skaļi spēj, un mazliet latviski palamāties. Izrādē neviena no šīm lietām ekspluatēta netiks. Bija tikai jāredz, cik kurš bērns spēj atraisīties. Nevienai no trim meitenēm, kas spēlēs izrādē, ne mamma, ne tētis nenāk no aktieru vidus, bet, tiesa, ir vecvecāki, kuru profesionālā dzīve bijusi saistīta ar teātri. Izvēloties profesionālus aktierus, protams, ir vienkāršāk. Ja neesi ar viņiem iepriekš strādājis, var paskatīties citās izrādēs.
Aiju atveidos Laura Siliņa. Jūsu iepriekšējā izrādē Nacionālajā teātrī pirms trim gadiem "Suņu ciema Nelaimes lācis" viņai bijāt uzticējis galveno lomu…