Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2004. gadā dzimušo Ukrainas pilsoni Oleksandru Bondarenko, kurš šā gada 14. martā ap pulksten 21.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Miera ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 185 cm, gaiši īsi mati. Bija ģērbies tumši zilā jakā, melnas krāsas sporta biksēs, galvā melna beisbola tipa cepure, kājās tumši zilas krāsas sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
