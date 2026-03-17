Patlaban nav plānota Latvijas spēku iesaiste iespējamā operācijā Hormuza šaurumā, Latvijas Radio norādīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Ministrs uzsvēra, ka šobrīd Latvijas karavīri piedalās vairākās misijās reģionā — NATO misijā Irākā, ANO misijās Libānā un Izraēlā, Eiropas Savienības (ES) misijā Sarkanajā jūrā. Patlaban plāni par tālāku iesaisti nav dienas kārtībā, viņš uzsvēra.
Vaicāts, vai Latvijai būtu resursi iesaistīties šādā operācijā, ja tomēr tāda vajadzība rastos, ministrs skaidroja, ka sākumā būtu jāsaņem šāds potenciāls pieprasījums, bet pēc tam tas ļoti pamatīgi jāizvērtē, tostarp līdzdalības tiešā ietekme uz austrumu flanga drošību.
Ministrs atzina, ka šis reģionālais konflikts atstāj nopietnas globālas sekas un tas ir jāņem vērā. Vienlaikus par jebkādu potenciālu līdzdalību kādā operācijā vispirms lēmums būtu jāpieņem ES un NATO ietvaros, norādīja Sprūds.
"Latvijas primārais uzdevums ir nodrošināt drošību austrumu flangā, īstenot esošās misijas, stiprināt sadarbību NATO ietvaros, tajā skaitā ar ASV Latvijā," atzina ministrs.
Lūgts komentēt ASV prezidenta Donalda Trampa pausto, ka NATO gaidāma "ļoti slikta" nākotne, ja ASV sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt globālajam naftas eksportam svarīgo Hormuza šaurumu, Sprūds norādīja, ka arī iepriekš ir bijušas atšķirīgas pieejas citos jautājumos un tāda varētu būt arī šajā gadījumā,
"bet es neredzu tiešu ietekmi uz NATO".
ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuza šauruma blokādes, caur kuru tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izraisījis strauju cenu kāpumu.
ASV prezidents svētdien brīdināja, ka NATO gaidāma "ļoti slikta" nākotne, ja sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt Hormuza šaurumu. Savukārt pirmdien Tramps izteicās, ka sagaida no Francijas un Lielbritānijas palīdzību kuģošanas nodrošināšanai caur Hormuza šaurumu, ko šobrīd cenšas bloķēt Irāna.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paudis uzskatu, ka brīvas kuģu satiksmes atjaunošana Hormuza šaurumā nav NATO uzdevums. Stārmers norādīja, ka tas prasa plašas alianses iesaistīšanos, tostarp Persijas līča partneru, kā arī Eiropas valstu un ASV līdzdalību. "Mēs sadarbojamies ar citām valstīm, lai izstrādātu ticamu plānu Hormuza šaurumam, kas ļautu mums atjaunot kuģošanu un caurbraukšanu. Ļaujiet izteikties skaidri — tā nav un nekad nav bijusi plānota kā NATO misija," žurnālistiem Dauningstrītā teica Stārmers.
Tikmēr Vācijas kanclera Frīdriha Merca preses pārstāvis pirmdien paziņoja, ka karam Tuvajos Austrumos, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai, nav nekāda sakara ar NATO un tas nav NATO karš.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu