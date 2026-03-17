Lai pārtikas cenu salīdzināšanas rīkā varētu izveidot vairākus grozus dažādām sabiedrības grupām, Ekonomikas ministrija aicinājusi Latvijas Pensionāru federāciju, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību reizi mēnesī definēt plānoto iepirkumu grozu no zemo cenu grozā pieejamā preču sortimenta.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis iepriekš sacījis, ka martā plānots parakstīt papildu vienošanos attiecībā uz pārtikas produktu zemo cenu grozu, tostarp paplašinot tajā iekļaujamo produktu klāstu. Jāatgādina, ka 2025. gada maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara veicināšanu veikalos.
