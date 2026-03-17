Krievijā ziņojumapmaiņas lietotne "Telegram" faktiski nedarbojas nedz mobilajos tālruņos, nedz datoros, un eksperti uzskata, ka sākusies tās pilnīga bloķēšana.
Sūdzību skaits vietnēs "Downdetector" un "sboi.rf" sāka strauji pieaugt vēl pagājušās nedēļas nogalē. Lietotāji ziņo, ka lietotne nedarbojas. Tā neatveras, nav iespējams nosūtīt ziņojumus, kā arī netiek augšupielādētas fotogrāfijas un video. Sūdzības pienāk no dažādiem Krievijas reģioniem, taču visvairāk no Maskavas, Sanktpēterburgas un Piemaskavas. Saskaņā ar "sboi.rf" datiem, ko citē radiostacija "Komerssant FM", sestdien par lietotnes darbības traucējumiem saņemtas gandrīz 6000 sūdzības, bet svētdien – 12 000.
Aptaujātie eksperti uzskata, ka Krievijā sākusies lietotnes "Telegram" bloķēšana.
Izdevuma "Kod Durova" žurnālists Vladislavs Voitenko norāda, ka pēdējās diennakts laikā lietotne faktiski nedarbojas, pieslēdzoties caur mājas interneta pakalpojumu sniedzējiem, bet par tās izmantošanu mobilajos tālruņos vispār "var aizmirst".
