Pirmdien daudzviet Latvijā līs, bet Latgalē saglabāsies sauss un pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Valsts rietumu un centrālajā daļā debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām gaidāma arī dūmaka.
Pūtīs lēns vējš, Latgalē — mērens dienvidu vējš ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi, valsts austrumu daļā — līdz +13 grādiem.
Rīgā saglabāsies apmācies laiks un palaikam līs. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.
Pār Latviju stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens aptuveni 1015 hektopaskāli, Latgalē līdz 1018 hektopaskāliem jūras līmenī.
