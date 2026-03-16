Gada sākumā sociālajā medijā "X" kā vulkāna izvirdums uzsprāga jauna parādība. Platformas lietotāji Īlonam Maskam piederošā mākslīgā intelekta (MI) rīkam "Grok" dažu dienu laikā bija pieprasījuši rediģēt vairāk nekā trīs miljonus sieviešu un bērnu fotogrāfiju, padarot tās seksuālas.
Medijs "The Guardian" ziņo, ka sākotnēji lietotāji aprobežojās ar attēliem, kuros sievietes attēls mainīts tā, lai viņai mugurā būtu tikai peldkostīms. Taču drīz vien pieprasījums kļuva arvien ekstrēmāks. Tika lūgts ģenerēt sievietes caurspīdīgos peldkostīmos, kā arī attēlot viņas kompromitējošās seksuālās pozās. Bezpeļņas NVO "Center for Countering Digital Hate" publicētajā pētījumā pētnieki lēš, ka 11 dienu laikā no 29. decembra līdz 8. janvārim ik stundu tika iesniegti vismaz astoņi tūkstoši šāda veida pieprasījumu. Kopumā šajā laika sprīdī tika radīti trīs miljoni seksuāla rakstura attēlu. 23 tūkstošos attēlu redzami bērni.
"Sociālie tīkli burtiski uzsprāga," stāsta angliete Luīze (vārds mainīts), kura arī krita par upuri "Grok" ģenerētajiem attēliem. "Kopš tā laika esmu redzējusi daudzus citus attēlus ar sevi, citu par citu briesmīgākus. Manot, ka tas mani aizskar, aktivitāte tikai pieauga. Redzēju foto, kurā esmu pilnīgi kaila, ap vidukli apsieta vien plāna lente. Citā attēlā man mutē ievietota seksa rotaļlieta. Fakts, ka šādu attēlu ģenerēšana vispār ir iespējama, ir vienkārši neaptverams."
Kā liek nojaust Luīzes pieredze, degradējošu materiālu izstrāde neapstājās ar peldkostīmiem vien. "Grok" profilā bija atrodamas publikācijas, kur lietotāji lūguši, lai bildēs uz peldkostīmiem attēlo sieviešu ķermeņus dažādos pornogrāfiskos veidos – ar palielinātām krūtīm, asiņainas vai ar sasietām rokām. Turklāt daudzos ģenerētajos attēlos bija redzami arī bērni un pusaudzes.
EK uzsāk izmeklēšanu
9. janvārī "Grok" fotoģenerēšana tika pavisam apstādināta. Šādu privilēģiju nu baudīt varēja vairs tikai maksas lietotāji. "Grok" lietotne gan turpināja piedauzīgo fotoattēlu radīšanu, tomēr ar tiem vairs nebija iespējams dalīties publiski. Īlons Masks kritiku noraidīja, apgalvojot, ka ar šādiem aizliegumiem tiek apspiesta vārda brīvība.
Jau pēc nepilnas nedēļas "X" nāca klajā ar paziņojumu, ka nepilnības ir novērstas.
Tomēr pēc dažām dienām Eiropas NVO "AI Forensics" veiktais pētījums atklāja, ka MI turpina ģenerēt seksuālas un nepiedienīgas fotogrāfijas.
26. janvārī Eiropas Komisija (EK) sāka izmeklēšanu pret "X" saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta (DPA) prasību neievērošanu. Tas tika darīts, vienlaikus paplašinot 2023. gada decembrī sākto izmeklēšanu, kuras mērķis ir noskaidrot, vai "X" pienācīgi novērtē un mazina visus sistemātiskos riskus, vai lietotāji tiek pasargāti no nelikumīga un kaitīga satura.
E-pasta saziņā ar "Latvijas Avīzi" EK preses pārstāve tehnoloģiskās suverenitātes jomā, Patrīcija Poropata norāda, ka iestāde ir konstatējusi "Grok" veidotu saturu ar bērnu pornogrāfiju. "Tas ir nelegāli un nepieļaujami. Šo gadījumu uztveram ļoti nopietni. Varu apstiprināt, ka komisija ir pieprasījusi visus "X" piederošos dokumentus un datus, kas saistīti ar "Grok" līdz pat 2026. gada beigām. DPA ir nepārprotams: Eiropā visām platformām ir jāsakārto sava saimnieciskā darbība. Atbilstība ES tiesību aktiem nav brīvprātīga izvēle, bet gan pienākums," uzsver EK pārstāve.
Pašlaik EK turpina vākt pierādījumus. Ja atklāsies, ka platformas "X" īpašnieks Masks nebija pietiekami rīkojies šāda kaitnieciska satura novēršanai, EK var piespriest sodu. Tā apmērs varētu būt līdz pat sešiem procentiem no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma, tātad vairāki miljoni eiro.