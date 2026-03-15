Jauns pētījums liecina, ka tādas narkotikas kā kanabiss, kokaīns un amfetamīni, var ievērojami palielināt insulta risku, īpaši jaunākiem cilvēkiem. Pie šāda secinājuma nonākuši Kembridžas Universitātes pētnieki, analizējot vairāk nekā 100 miljonu cilvēku datus.
Analīze liecina, ka kokaīna lietošana palielina insulta risku par aptuveni 96%, bet amfetamīnu lietošana — par 122%. Savukārt kanabisa lietotājiem insulta risks bija par aptuveni 37% augstāks nekā cilvēkiem, kuri šīs vielas nelieto.
Pētnieki īpašu uzmanību pievērsa arī cilvēkiem, kuri jaunāki par 55 gadiem. Šajā vecuma grupā amfetamīnu lietošana gandrīz trīskāršoja insulta risku, savukārt kokaīna lietošana to palielināja par aptuveni 97%. Kanabisa lietošanas gadījumā risks pieauga par aptuveni 14%. Tikmēr saistība starp opioīdu lietošanu un insultu netika konstatēta.
Pēc zinātnieku domām,
narkotiskās vielas var veicināt insultu vairākos veidos,
piemēram, izraisot strauju asinsspiediena paaugstināšanos, asinsvadu sašaurināšanos, sirds ritma traucējumus vai pastiprinātu asins recēšanu.
Viens no pētījuma autoriem, Ēriks Haršfīlds, norādīja: "Mūsu analīze liecina, ka insulta risku palielina tieši šīs vielas, nevis citi dzīvesveida faktori, kas bieži raksturīgi šo vielu lietotājiem."
Insults rodas, ja tiek pārtraukta asins piegāde kādai smadzeņu daļai, izraisot smadzeņu šūnu bojāeju. Tas ir viens no galvenajiem nāves un invaliditātes cēloņiem pasaulē, un katru gadu miljoniem cilvēku saskaras ar tā sekām. Pētnieki uzsver, ka pētījuma rezultāti var palīdzēt sabiedrības veselības politikas veidotājiem labāk izprast narkotiku lietošanas ietekmi uz veselību.
