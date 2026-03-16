Magone Liedeskalna kopā ar draudzeni Ilvu turpina baudīt siltās zemes šovā "Slavenības. Bez filtra", taču abu izklaide ūdens atrakciju parkā ieguvusi nepatīkamu pavērsienu. Lai gan sākotnēji valdīja bezrūpība, dāmu noskaņojums strauji pasliktinājās, kad personāls atnesa rēķinu par pasūtītajiem dzērieniem. Šāda situācija abas pārsteidza nesagatavotas, jo iepriekš ar vadību it kā tikusi panākta vienošanās par bezmaksas servisu.
Atpūšoties pie baseina, dāmas neslēpa sašutumu par saņemto čeku. Ilva nekavējoties iebilda, atsaucoties uz iepriekšēju solījumu: "Mārketinga vadītājs teica, ka mums viss šeit ir bez maksas," viņa stingri norādīja.
Tomēr apkalpojošais personāls par šādiem solījumiem neko nezināja un palika pie sava – rēķins ir jāapmaksā. Magone, nepiekāpjoties oficiantam, pieprasīja tūlītēju saziņu ar menedžeri, lai ieviestu skaidrību, uzsverot: "Viņš teica, ka varam dabūt visu, ko vēlamies."
Situācijai saasinoties, Ilva pauda pārliecību, ka radušies pārpratumi tiks atrisināti, pateicoties vadītāja labvēlībai: "Viņš bija lāga zellis. Smuks kā grieķu dievs un lādzīgs kā angļu princis. Visu viņš mums sakārtos kā nākas. Paskaties, pat pie sevis uz fermu uzaicināja, tur viss būs labi mums," viņa mierināja ceļabiedri.
Turpretī Magone savu cīņassparu un nacionālo lepnumu demonstrēja arī aizkadra komentāros, paužot gatavību aizstāvēt savas tiesības līdz galam: "Kāps mums te uz galvas! Tad jau visi sakāps – kamieļi, paši beduīni, zini. Nē, sievietes turēsies, latvietes nav šitādas te. Uzvarēs!"
Abas ceļotājas palika pie sava, noskatoties uz aizgājušo darbinieku un paziņojot: "Mums maksās par sulām, lai mēs viņas dzertu! Tā tās lietas nedarās."
