SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) sadarbībā ar zinātniekiem, ornitologiem un "Latvenergo" plāno izstrādāt prototipu sistēmai, kas uzlabotu līdz šim izmantotās putnu automātiskās noteikšanas iespējas vēja parkos.
Jaunajā pieejā iecerēts apvienot divas atšķirīgas un līdz šim kopā neizmantotas tehnoloģijas – radaru un augstas izšķirtspējas kameru iespējas, lai reāllaikā noteiktu putnu atrašanās vietu, sugu un lidojuma trajektoriju vēja turbīnu tuvumā. Ja sistēma konstatēs sadursmes risku, tā varēs dot signālu turbīnas apturēšanai, šādi pasargājot īpaši aizsargājamās putnu sugas. Projekta interešu lokā ir lielie planētājputni, piemēram, stārķi, ērgļi, klijāni, dzērves, kā arī gulbji un zosis. Putnu sugu saraksts gan būšot dinamisks un pielāgojams katrai situācijai saskaņā ar sertificēta ornitologa rekomendācijām.
Projekts paredz izmantot mākslīgā intelekta algoritmus, kas ļautu automātiski analizēt video un radara datus, nodrošinot precīzu putnu monitoringu arī naktī un sliktos laikapstākļos. Iecerēts, ka jaunais risinājums tiks pabeigts 2027. gada otrajā pusē. Projekta kopējais budžets ir vairāk nekā 400 000 eiro, no kuriem daļu sedz Atveseļošanas fonds. Jāpiebilst, ka janvāra beigās "Latvenergo" uzsācis darbu pie tā, lai putnu aizsardzības sistēmas uzstādītu vēja parkā Telšos Lietuvā. Tur tiks izmantotas Vācijas uzņēmuma "ProTecBird" piedāvātās putnu aizsardzības sistēmas.
Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes Ekoloģijas nodaļas vadošais pētnieks Jānis Priednieks putnu automātiskās noteikšanas sistēmu uzstādīšanu vēja parkos vērtē atzinīgi un apstiprina, ka šādām iekārtām tiešām ir potenciāls būtiski samazināt vēja turbīnu iznīcināto putnu skaitu. Tomēr viņš arī norāda, ka pat šīs iekārta nespēj novērst putnu bojāeju vēja parkos pilnībā. "Ir apsveicami, ka vēja parki tiek aprīkoti ar putnu automātiskās noteikšanas sistēmām – tā to dara arī citviet pasaulē: šī pieeja nav jauna. Arī Latvijā putnu automātiskās noteikšanas sistēmu uzstādīšanai ir jābūt obligātai prasībai visiem vēja parkiem," uzskata Jānis Priednieks. Viņš gan norāda arī par problemātiskajiem aspektiem: "Vēja turbīnas, kas darbojas, diemžēl nav iespējams apturēt nekavējoties. Arī tad, ja tas nepieciešams, spārni vēl veiks vairākus apgriezienus, pirms turbīna apstāsies. Tādēļ ir svarīgi, lai putni turbīnu tuvumā tiktu identificēti jau ļoti laikus. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ nav pieļaujama vēja turbīnu būvēšana mežu teritorijās, un šādas ieceres Latvijā ir zināmas."
Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".