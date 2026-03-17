Saistībā ar "Rīgas Centrālā Biznesa Rajona" straujo attīstību nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmums SIA "Linstow" ir iegādājies ēku 13. janvāra ielā 2A, blakus Stacijas laukumam.
Šis darījums ir stratēģisks solis uzņēmuma ilgtermiņa attīstības plānos, kas vērsti uz apkaimes sakārtošanu un attīstības potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu, attīstot mūsdienīgu, ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu biznesa vidi un kvalitatīvu pilsētvidi pašā Rīgas centrā. Kopējais "Linstow" investīciju apjoms īpašuma iegādē, attīstībā un apkārtējās teritorijas pilnveidošanā var sasniegt līdz 2 miljoniem eiro.
"Strauji augošais "Rīgas Centrālais Biznesa Rajons" kļūst par nozīmīgu biznesa, mobilitātes un pakalpojumu centru Rīgā ar ievērojamu izaugsmes potenciālu. Šis darījums ir daļa no mūsu ilgtermiņa attīstības stratēģijas un investīcijām Rīgas centrā, kas vērstas uz kvalitatīvas un ilgtspējīgas pilsētvides attīstību. Patlaban ēkas un apkārtējās teritorijas attīstības koncepcija ir izstrādes stadijā, ar ieceri to pārbūvēt saskaņā ar uzņēmuma stratēģisko fokusu tirdzniecības un pakalpojumu jomā, tai skaitā iekļaujot to funkcionālā un telpiskā kopsakarībā ar Stacijas laukumu.
Mūsu mērķis ir attīstīt šo apkaimi par vienu no vadošajiem biznesa centriem Baltijā —
mūsdienīgu un dinamisku pilsētvidi ar moderniem birojiem, modernām tirdzniecības telpām, kvalitatīvu publisko ārtelpu un attīstītu infrastruktūru, kas piesaista starptautiskus uzņēmumus, investorus un talantus, vienlaikus stiprinot Rīgas konkurētspēju starptautiskā mērogā," norāda "Linstow" valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds.
Plānojot iegādātās ēkas turpmāko attīstības koncepciju un apkaimes attīstību, paredzēta cieša sadarbība ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, lai rastu īpašuma ilgtspējīgai izmantošanai, telpiskai un funkcionālai iederībai piemērotāko risinājumu kā tirdzniecības un pakalpojumu objektam, kuru varētu īstenot jau nākamajā gadā.
"Es atzinīgi novērtēju uzņēmuma "Linstow" skaidri pausto vēlmi attīstīt Centrālās stacijas apkārtni un to labiekārtot. Vieta, kur agrāk atradās bēdīgi slavenā spēļu zāle, ilgu laiku bija kā traips pilsētvidē, un tagad pašvaldība kopā ar uzņēmumu strādās pie tā, lai šo teritoriju padarītu atvērtu, sakārtotu un pieejamu cilvēkiem. Mēs šajā procesā aktīvi iesaistīsimies, un no pilsētas puses esam gatavi atbalstīt attīstības ieceres, tostarp novēršot birokrātiskus šķēršļus. Vienlaikus
pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, lai iesaistītos arī pašas teritorijas sakārtošanā ap staciju.
Tas nozīmē gan jaunu gājēju pāreju veidošanu, gan stāvvietu risinājumu ieviešanu, gan veloceļu izbūvi," pauž Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Iegādātais īpašums 13. janvāra ielā 2A, Rīgā ietver 390 m² lielu zemesgabalu un 211,3 m² plašu vienstāva ēku. Līdz darījuma noslēgšanai īpašums piederēja SIA "Kolonāde-S".
