Būvniekam būs jānovērš atklātie trūkumi Rīgā, Mūkusalas ielas promenādē, aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē.
Pašvaldība ir informēta par radušos situāciju. Šodien, kopā ar būvnieku tikšot veikta atkārtota objekta apsekošana un, sākoties būvsezonai, atklātie trūkumi būs jānovērš.
Aizvadītajā nedēļas nogalē sociālajos medijos tika izplatīti vairāki video, kuros gan politiķi, gan blogeri norāda uz nekvalitatīvi veiktiem darbiem Mūkusalas ielas promenādē, ar rokām drupina betonu no jauna uzstādītajām margām, urbina šuves starp būvniecības blokiem un tamlīdzīgi.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) platformā "X" paudis, ka uzņēmējam jau pagājušajā gadā tika iesniegta pretenzija par atsevišķu darbu kvalitāti.
Pašvaldība uzdevusi konstatētos trūkumus novērst, sākoties būvniecības sezonai, informē mērs.
Pagājušā gada 22. decembrī Mūkusalas ielas promenāde tika nodota ekspluatācijā. Divus gadus ilgušie būvdarbi izmaksāja 20,8 miljonus eiro.
Krastmalas rekonstrukcija, kas tika sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu promenādi.
Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai finansējums sasniedza 20,8 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 85% no izmaksām finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.
