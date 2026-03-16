Kuba cer noslēgt vienošanos ar ASV, un tas varētu notikt diezgan ātri, svētdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Arī Kuba vēlas noslēgt vienošanos, un es domāju, ka mēs diezgan drīz vai nu noslēgsim vienošanos, vai darīsim visu, kas mums būs jādara," lidmašīnā "Air Force One" žurnālistiem sacīja Tramps.
"Tātad mēs runājam ar Kubu, bet mēs tiksim galā ar Irānu pirms Kubas. Tāpēc man šķiet, ka ar Kubu kaut kas notiks diezgan ātri,"
norādīja ASV prezidents.
Kubas prezidents Migels Diass-Kanels piektdien apstiprināja, ka viņa valdībai bijušas sarunas par "divpusējām domstarpībām" ar ASV, taču nesniedza sīkāku informāciju par sarunu būtību.
Janvārī Tramps noteica Kubai naftas blokādi, ierobežojot degvielas piegādi saistībā ar, kā apgalvoja Tramps, "ārkārtējiem draudiem", ko Kuba rada Savienotajām Valstīm.
Vašingtona jau gadu desmitiem ilgi īsteno Kubas ekonomisko embargo.
Kubai Trampa administrācijas pastiprināta uzmanība pievērsta kopš janvāra, kad ASV iebrukumā Venecuēlā tika nolaupīts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro.
Venecuēla un Kuba ilgus gadus bijušas tuvas sabiedrotās, un Kuba lielā mērā paļāvusies uz Venecuēlas lēto naftu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu