16. martā latviešu hiphopa māksliniece Revolūcija izdevusi singlu "Sulu laiks". Dziesmā piedalās arī Dziedātāja Amanda.
Reti dzirdams, ka Latvijā uzdrošinās repot par kaisli un tuvību, tad nu kura cita, ja ne Revolūcija pateiks to tieši un atklāti — kā tas arī ir! Dziesma stāsta par mīlošām attiecībām, kurās ir gan kopīgas intereses, gan kvalitatīvi un aktīvi kopā pavadīts laiks.
"Sieviešu reperes ārzemēs jau ilgi un dikti pārcilā mīlēšanās tematu, šķiet, angliski visu pateikt ir ļoti vienkārši un pat brutālākās lietas izklausās labi. Ņemot vērā, ka man pašai ļoti patīk, ka sievietes runā par šādām tēmām,
arī es izdomāju uzrakstīt seksīgo gabalu, kas, cerams, nesagādās nevienam pāragri sirmus matus,"
stāsta Revolūcija.
Dziesmas vizuālā noformējuma autore ir Elza Dandzberga. Bildē redzama pati Revolūcija ar savu otru pusīti, kuram veltīts šis skaņdarbs.
"Sulu laiks" producents ir Shenfi jeb Artūrs Šēnfelds, taču ierakstu un mix/master nodrošinājis Tablis "401" studijā.
Revolūcija ar savu muzikālo kompanjoni Dziedātāju Amandu jau gatavojas karstai festivālu vasarai, kurā plānoti vairāki koncerti. Šobrīd izziņota dalība festivālā "Summer Sound" un "Straume 26’".
Revolūcija, īstajā vārdā Lūcija Bāliņa, ir 21 gadu jauna hiphopa māksliniece, kura studē žurnālistiku Rīgas Stradiņa universitātē. Kopā ar Dziedātāju Amandu (Amandu Esteri Kraģi) 2025. gadā aizvadījusi 27 koncertus, tai skaitā "Straume 25’", "Riga Music Week", "Positivus" u.c. Izdevusi debijas mini albumu "sekcija", divus videoklipus, kā arī tika nominēta "GAMMA" balvai nominācijā "Gada jaunais mākslinieks vai grupa".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu