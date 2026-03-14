Pazīstamais sportists un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieks Kaspars Kambala uz laiku pametis galvaspilsētas dunu, lai dotos pie drauga uz laukiem. Viņa mērķis ir vienkāršs – atpūsties no pilsētas steigas un nodoties praktiskām vīru nodarbēm. Kamēr Kaspars saimnieko laukos, viņa dzīvesbiedre Olga kopā ar meitu Lukēriju Rīgā izbauda negaidītu harmoniju, jo mājās beidzot iestājies miers.
Olga neslēpj prieku par to, ka naktīs vairs nav jāpamostas no vīra skaļajām veselības problēmām. "Es arī šonakt tik labi izgulējos savā gultā. Man neviens nekrāca blakus un neklepoja. Kad viņš sāk klepot, man ir žēl kaimiņu," stāsta Olga, raksturojot Kaspara klepu kā smagu un gārdzošu. Lai gan ģimenes sievietes pie trokšņiem jau ir pieradušas, Olgai joprojām šķiet nepieņemams vīra ieradums spļaudīties pa logu. Viņa atklāj, ka kaimiņi šo rīcību jau pamanījuši un pat dokumentējuši.
Kādu īpaši nepatīkamu gadījumu Olga atstāsta emocionāli: "Viņam jau aizrādīja, otrkārt, kaimiņi jau sen to ir ierakstījuši video... un zini, viena sieviete pat par to "harčošanos" "Facebook" raksta: "Sveiki, Kaspar! Es jūs, protams, ļoti cienu, bet jūs nākamreiz, kad ejat pa ielu, nevajag spļaudīties tā, ka man liekas, ka man visa mugura apsļaudīta"... man ir reāli kauns, jo tas ir mans vīrs!" Arī meita Lukērija piekrīt mātei, uzsverot, ka jebkurai sievietei šādā situācijā būtu jāizjūt kauns par sava vīrieša uzvedību.
Tikmēr pats Kaspars lauku vidē jūtas lietderīgs un beidzot var pievērsties darbiem, kas Rīgā palikuši novārtā. Viņš izbauda viesošanos pie sava drauga Pētera, jo tā ir iespēja ne tikai aizbēgt no kņadas, bet arī radīt kaut ko paliekošu. Iepriekš viņš šeit izgatavojis galdu, bet šoreiz viņa prioritāte ir kāda sena iecere. "Trešo reizi, kad es braucu, sapratu, ka ir jātaisa kaut kas lielāks un sāku taisīt stereo sistēmu, kuru nepabeidzu, bet tagad esmu atpakaļ un beidzot to pabeigšu," apņēmības pilns ir sportists.
Kaspars arī atzīst, ka īslaicīga dzīve šķirti no sievas palīdz atsvaidzināt jūtas, jo viņš sāk pēc Olgas ilgoties. Viņa ieskatā šāds laiks vienatnē ļauj pārvērtēt lietas, kas ikdienas steigā varbūt paliek nepamanītas: "Var padomāt par daudzām lietām, par ko varbūt tā ikdienā neaizdomājies, kuras tu nenovērtē un novērtē."
Interesanti, ka lauku gaisā Kaspara mokošais klepus, kas pilsētā traucēja katru nakti, ir pilnībā izzudis. Viņš pats uzskata, ka veselības problēmu cēlonis meklējams Olgas netikumā mājās smēķēt elektroniskās cigaretes, kas rada smacīgu vidi. "Sapīpēts tādos mākoņos, ka man no tā ir alerģija. Nopietni – es šeit neesmu klepojis vispār," secina Kaspars. Viņš ir pārliecināts, ka kairinājumu rada tieši apkārtējie dūmi, nevis kāda slimība. "Tā nav manas sievas vaina, tā ir tā produkta, ko viņa lieto, vaina. Citreiz ienāku istabā, un tur ir migla, vecīt. Mājās, kad viņi visi ļuļķē, turas tāds mākonis, un es vienmēr klepoju, bet šeit man ir labi – šeit es neesmu klepojis," skaidro sportists.
