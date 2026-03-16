"Oskara" balvas pasniegšanas ceremonijā svētdien Losandželosā ar labākās filmas godalgu tika apbalvota režisora Pola Tomasa Andersona filma "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas").
Andersons saņēma arī labākā režisora "Oskaru".
Labākā aktiera balvu saņēma Maikls Džordans par veikumu filmā "Sinners" ("Grēcinieki"), bet labākās aktrises godalgu - Džesija Baklija par lomu filmā "Hamnet" ("Hamnets").
"Oskaru" kā labākais otrā plāna aktieris par veikumu filmā "One Battle After Another" saņēma Šons Pens, bet labākās otrā plāna aktrises godalgu - Eimija Medigana par lomu filmā "Weapons" ("Pazušanas stunda").
Labākās starptautiskās filmas "Oskaru" saņēma Norvēģijas filma "Sentimental Value" ("Sentimentālā vērtība").
Filma "Mr. Nobody Against Putin" ("Misters Neviens pret Putinu") tika godalgota kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma.
Ar labākā oriģinālā scenārija "Oskaru" tika godalgota filma "Sinners", bet ar labākā adaptētā scenārija balvu - "One Battle After Another".
"Sinners" saņēma arī "Oskarus" par labāko operatora darbu un oriģinālmūziku.
Ar labākās pilnmetrāžas animācijas filmas "Oskaru" tika godalgota filma "KPop Demon Hunters".
