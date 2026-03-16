Lai gan sparģeļu sezona pavasarī ir īss un gaidīts brīdis, pārējā gada laikā izcilām garšām nākas meklēt citus risinājumus. Šefpavārs Mārtiņš Sirmais TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais” iesaka aukstajos mēnešos sparģeļu vietā izvēlēties brokolini – nelielos, garenos brokoļus. Šis dārzenis kombinācijā ar atsvaidzinošu tomātu mērci un krēmīgo "Burrata" sieru veido izsmalcinātu un vērtīgām uzturvielām bagātu maltīti. To, cik šis process ir zibenīgs, savā virtuvē jau pārbaudīja mūziķu pāris Aija Andrejeva-Aišpure un Jānis Aišpurs.
Kas nepieciešams pagatavošanai:
- Garenie brokoļi (brokolini);
- Marinētu tomātu kārba;
- "Burrata" siers;
- Svaigas dilles;
- Garšvielas (sāls un pipari);
- Kvalitatīva olīveļļa;
- Ciedru rieksti (vizuālam un garšas akcentam).
Dārzeņu sagatavošana:
Sāciet ar brokolini kātu apstrādi – ar nazi uzmanīgi notīriet cieto miziņu un saīsiniet galus. Tikmēr uzvāriet katlā ūdeni, kam dāsni pievienots sāls. Lieciet dārzeņus verdošajā ūdenī, raugoties, lai tie pilnībā būtu pārklāti. Pēc aptuveni divu līdz trīs minūšu termiskās apstrādes nekavējoties pārlieciet tos ledusaukstā ūdenī, lai saglabātu košo krāsu un kraukšķīgumu.
Mērces izveide:
Smalki sakapājiet dilles (izmantojiet arī kātus, jo tajos koncentrēta spēcīgāka garša un mitrums) un lieciet tās blendera krūzē. Pievienojiet daļu no marinētajiem tomātiem, olīveļļu, kā arī šķipsnu sāls un piparu. Visu rūpīgi sablenderējiet, līdz iegūstat viendabīgu, salsai līdzīgu konsistenci.
Pasniegšana:
Izvēlētajā traukā vispirms ielejiet pašgatavoto mērci, uz kuras kārtojiet noplaucētos dārzeņus. Pārkaisiet ar ciedru riekstiem un pašu vidū novietojiet "Burrata" sieru. Nobeigumā visam pārlieciet nedaudz olīveļļas.
Lai izdodas garda maltīte!
VIDEO:
