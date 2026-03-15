STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmas ar drāmu" uzmanības lokā nonākusi mūsdienu sabiedrībā aktuālā problēma – destruktīvas savstarpējās attiecības. Raidījuma vadītājas analizēja ne vien attiecības, bet arī to, kā digitālā vide un tieksme pēc publicitātes kropļo izpratni par veselīgu kopdzīvi. Kā uzskatāms piemērs tika izcelts skandalozais pāris no šova "Slavenības. Bez filtra" – uzņēmējs Niks Endziņš un blogere Sindija Bokāne, kuru privātās dzīves peripetijas regulāri kļūst par sociālo tīklu apspriežu objektu.
Juriste un personības izaugsmes trenere Ieva Brante, vērtējot redzēto, ir tieša: "Manā skatījumā tur tik ļoti ož pēc toksiskām attiecībām." Šim viedoklim pievienojas arī politiķe Linda Abu Meri, norādot, ka pāra savstarpējā komunikācija un uzvedības modeļi, kas redzami publiski, precīzi atbilst neveselīgu attiecību paraugam.
"Varbūt es kļūdos, bet tas, ko mēs redzam uz āru – kā viņi komunicē savā starpā, man cita raksturojuma tam īsti nav. Mani tas padara dusmīgu, tāpēc ka mani padara dusmīgu toksiskas attiecības vispār, it sevišķi, ja tās tiek izliktas uz apskati visiem," atzīst Abu Meri, vienlaikus uzsverot, ka viņas mērķis nav kādu tiesāt.
Savukārt aktrise Dana Bjorka apšauba korelāciju starp attiecību demonstrēšanu un patiesu laimi. Viņa uzskata, ka pārmērīga privātās dzīves eksponēšana drīzāk liecina par vēlmi pēc popularitātes, nevis emocionālu piepildījumu: "Laime mīl klusumu. Pāris, kurš atkailina visas attiecības Latvijas priekšā, ir rādītājs, ka visdrīzāk runa nav par iekšējo laimi, bet par vēlmēm popularizēt kaut ko citu."
Analizējot iemeslus, kāpēc sievietes bieži nespēj pārtraukt vardarbīgas attiecības, Brante atsaucas uz statistiku un personīgo pieredzi no pirmās laulības. Galvenie kavēkļi parasti ir ekonomiskā atkarība un nepamatotas cerības uz partnera maiņu.
"Ja man šodien vajadzētu pildīt šo aptauju, es arī teiktu, ka iemesls ir finanses, arī manā gadījumā, kad mana pirmā laulība bija vardarbīga. Un otrkārt – es cerēju," atklāti stāsta Ieva. Viņa neslēpj, ka ceļš uz brīvību bijis smags: "Es gāju prom 58 reizes un atgriezos 58 reizes, bet 59. reizē, kad es aizgāju no tām attiecībām, es izgāju ļoti gudra."
Diskusijas dalībnieces mēģināja rast atbildi arī uz jautājumu, kāpēc sievietes bieži pievelk "sliktie puiši". Brante uzskata, ka brīdinājuma signālus var pamanīt jau pirmajos randiņos. Viņasprāt, nopietns trauksmes signāls ir vīrieša nievājošā attieksme pret bijušajām partnerēm. "Manuprāt, "sarkanais karogs" ir tad, kad vīrietis stāsta, ka visas iepriekšējās sievietes bijušas tizlas, muļķes un darījušas vissliktākās lietas un tikai viņš ir tas labais," saka juriste. Tāpat par vīrieša raksturu liecinot atteikšanās rūpēties par saviem bērniem.
Daudzas sievietes lolo ilūziju, ka tieši viņas būs tās īpašās, kas spēs partneri mainīt: "Citreiz tā sieviete atnāk un saka: 'Es tā domāju un cerēju, ka es būšu tā citādākā. Viņš ar mani būs citādāks, es viņu mainīšu. Tas nekas, ka es esmu ceturtā sieva un viņam ir trīs bērni no iepriekšējām laulībām un viņš visas ir kaustījis… Es būšu tā citādākā, kas viņu mainīs!'"
Dana Bjorka papildina, ka šādas izvēles bieži sakņojas bērnības traumās un vecāku paraugā. Ja meitene augusi vidē, kur vardarbība bija ikdiena, viņa to zemapziņā sāk uzskatīt par normu. Noslēgumā Brante apgāž veco pieņēmumu par kopējo atbildību konfliktā: "stereotips, ka pagale viena nedeg, ir stereotips – deg!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu