Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos ir atcēlusi visus lidojumus uz un no Dubaijas līdz oktobra beigām, vēsta aviokompānija.
Lai mazinātu šīs situācijas ietekmi uz klientu ceļojumu plāniem, "airBaltic" piedāvā pasažieriem iespēju bez maksas izvēlēties alternatīvu lidojumu uz kādu no vairāk nekā 80 lidsabiedrības galamērķiem.
Tajā pašā laikā lidmašīna, kas sākotnēji bija paredzēta lidojumiem uz Dubaiju, izpildīs lidojumus uz citiem populāriem galamērķiem Spānijā un Kiprā. Lidsabiedrība ir pievienojusi papildu lidojumus uz Alikanti Spānijā no 23. aprīļa līdz 27. augustam, uz Larnaku Kiprā no 2. maija līdz 17. oktobrim, uz Barselonu Spānijā no 18. aprīļa līdz 29. augustam, uz Madridi Spānijā no 4. maija līdz 31. augustam, kā arī uz Tenerifi Kanāriju salās no 2. septembra līdz 23. oktobrim.
"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldības viceprezidents Mants Vrubļausks atzīmē, lai gan Dubaija ir ļoti populārs galamērķis aviokompānijas maršrutu tīklā,
pašreizējā drošības situācija Tuvo Austrumu reģionā prasa rūpīgus un atbildīgus lēmumus.
Pasažieri, kuri jau ir rezervējuši lidojumus uz vai no Dubaijas līdz 2026. gada oktobra beigām un vēlas veikt izmaiņas rezervācijā, pārceļot lidojumu uz citu "airBaltic" galamērķi, aicināti sazināties ar kompāniju pa tālruni +371 67280422 vai rakstot uz e-pastu bt@airbaltic.com.
Lai nodrošinātu operatīvāku apkalpošanu, aviokompānija aicina vispirms ar lidsabiedrību sazināties tos pasažierus, kuru izlidošana plānota tuvākajā laikā - martā, aprīlī un maijā.
Saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem "airBaltic" kopš 1. marta ir apturējusi lidojumus uz un no Dubaijas.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī.
