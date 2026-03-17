Bēgļu uzņemšanas ziņā Baltijas valstis ilgstoši atrodas virs ES vidējā līmeņa, vienlaikus sedzot ievērojamas drošības izmaksas ārējās robežas aizsardzībai. Šī kombinācija veido objektīvi atšķirīgu situāciju, kas jāņem vērā solidaritātes mehānisma piemērošanā. Piemēram, Ukrainas pagaidu aizsardzības programmas dati parāda solidaritātes slodzes sadalījumu praksē. Līdz 2025. gada beigām Igaunijā pagaidu aizsardzību saņēma 34 865 Ukrainas pilsoņi jeb aptuveni 25 personas uz 1000 vietējiem iedzīvotājiem. Lietuvā tie bija 50 025 cilvēki jeb aptuveni 17 uz 1000, Latvijā 31 410 cilvēki – ap 16 uz 1000. ES vidējais rādītājs tajā pašā laikā bija 9,61 uz 1000 iedzīvotājiem. Francijā tas nesasniedza pat vienu personu uz 1000 iedzīvotājiem.
Solidaritātes mehānisms un Latvijas pozīcija
Migrācijas pakta solidaritātes mehānisms paredz trīs iesaistes formas: personu uzņemšanu, finansiālas iemaksas vai alternatīvu atbalstu. Finansiālais ekvivalents paredz 20 000 eiro iemaksu par katru neuzņemto personu. Taču Latvijas pozīcija piedalīties solidaritātē ar tehnisko, profesionālo un ekspertu atbalstu notiek praksē jau šobrīd!
Latvija jau uzņēmusies ārkārtīgi lielu slodzi Eiropas Savienības interesēs – uztur ES ārējo robežu pret divām agresorvalstīm, investē simtiem miljonu eiro robežinfrastruktūrā un uzņem Ukrainas kara bēgļus virs ES vidējā līmeņa.
Balsojumā par 2026. gada Solidaritātes fonda izveidi Latvija atturējās. Savā paziņojumā Latvija norādīja, ka EK izmantotā metodoloģija pārmērīgi balstījās kvantitatīvos rādītājos un nepietiekami ņēma vērā ģeogrāfisko novietojumu, drošības riskus un ieguldījumus ES ārējās robežas stiprināšanā blakus agresorvalstīm. Latvija uzsvēra, ka uzskata sevi par valsti ar būtisku migrācijas situāciju un ir pieprasījusi pilnīgu savas 2026. gadam solītās iemaksas atskaitījumu.
Vairākas dalībvalstis līdzīgu argumentāciju jau ir spējušas pārvērst izņēmuma statusā. Polija panāca īpašu izņēmumu 2025. gada rudenī. Eiropas Komisija līdzīgu statusu piešķīrusi arī Igaunijai, Bulgārijai, Čehijai, Horvātijai un Austrijai. Uzskatu, ka mūsu valdība varēja darīt arī vairāk, lai Latvija saņemtu tādu pašu izņēmuma statusu kā minētās valstis.
Lēmumi no Briseles
Migrācijas pakta ieviešanas procesā EP un padome stiprina atgriešanas sistēmu, vienādo robežprocedūras un nodrošina dalībvalstu lēmumu savstarpēju atzīšanu, lai nelegālie migranti nevarētu pārvietoties starp valstīm, izvairoties no izraidīšanas. Tāpat lēmām par to, ka valstis drīkst patvēruma pieteikumus izskatīt ārpus ES teritorijas. Austrālijas pieredze rāda, ka šāda pieeja samazina motivāciju izmantot nelegālos maršrutus.
EK stiprina readmisijas sadarbību ar trešajām valstīm un sasaista migrācijas kontroli ar ārējo finansējumu. "Frontex" dati rāda, ka 2025. gadā nelegālo robežšķērsojumu skaits samazinājās par 26% līdz aptuveni 178 000 gadījumu – zemākais līmenis kopš 2021. gada.
Nupat EP apstiprinājām arī pirmo ES drošu izcelsmes valstu sarakstu un noteikumus par drošām trešajām valstīm (Bangladeša, Kolumbija, Ēģipte, Kosova, Indija, Maroka un Tunisija), kas ļaus paātrināt procedūras. Katram pieteikuma iesniedzējam būs jāpierāda, kādēļ drošas valsts princips uz viņu neattiecas, un nepamatota pieteikuma gadījumā jāatgriežas bez vilcināšanās. Tas ir solis pareizajā virzienā, taču ar to vien nepietiek.
Paralēli notiek diskusija par drošības dimensiju. Zviedrija rosina pārskatīt starptautisko konvenciju interpretāciju, lai personas bez ES pilsonības, kuras izdarījušas smagus vardarbīgus noziegumus, varētu tikt izraidītas efektīvāk. Debates kļūst skaidrākas – patvēruma aizsardzība un drošība nav pretrunā, taču likuma pārkāpējiem nedrīkst būt imunitātes aizsegs.
Būtiska ir ES dalībvalstu savstarpējā sadarbība, jo pieredze rāda, ka izstāšanās no kopējām struktūrām negarantē lielāku kontroli.
Pēc "Brexit" neto migrācija uz Apvienoto Karalisti trīskāršojās laikā no 2016. līdz 2024. gadam, bet nelikumīgie šķērsojumi Lamanšā pieauga teju 100 reizes – no 299 gadījumiem 2018. gadā līdz 29 437 gadījumiem 2023. gadā. Tas apliecina, ka migrācijas pārvaldība bez koordinētas sadarbības kļūst vājāka, nevis stiprāka.
Tālākā rīcība
Migrācijas un patvēruma pakts vēl nav galarezultāts. Nākamajos gados EK vērtēs, kā dalībvalstis īstenojušas solidaritāti, un vajadzības gadījumā ieguldījumi tiks pārrēķināti arī finansiāli. Tieši šobrīd tiek noteikta Latvijas vieta šajā sistēmā – vai mūs uztvers kā ārējās robežas valsti ar objektīvi augstāku slodzi, vai kā vienu no daudzām. Latvija savu darbu jau dara – gan ar ieguldījumiem robežinfrastruktūrā, gan ar Ukrainas bēgļu uzņemšanu. Šādā situācijā papildu maksājumi bez taisnīga izņēmuma statusa nav pieņemami. Izņēmumam jāatspoguļo reālā slodze un drošības riski uz ES austrumu robežas. Tomēr gribu pieminēt nupat izveidoto atbalsta mehānismu ES austrumu reģioniem, kas robežojas ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. Baltijas valstis un Polija ārējo robežu aizsardzībai no tā jau drīzumā saņems vairāk nekā 100 miljonus euro. Naudu varēsim izmantot fiziskām robežām, digitālai aizsardzībai, piemēram, pret iespējamu dronu uzbrukumu, kiberuzbrukumu aizsardzībai un ātrās reaģēšanas vienībām.
Migrācijā Latvijas interesēs ir skaidra un konsekventa pozīcija: aizsardzība tiem, kuri patiešām bēg no kara; stingra un ātra nelegālās migrācijas ierobežošana; efektīva atgriešanas sistēma ar reālu izpildi; preventīva rīcība ārpus ES robežām; pilnvērtīgs atbalsts ārējās robežas valstīm. Ja sistēma nespēj nošķirt tos, kam aizsardzība pienākas, no tiem, kuri to ļaunprātīgi izmanto, tā pārstāj darboties.
Eirobarometra aptauja liecina, ka 70% Latvijas iedzīvotāju satrauc nekontrolēta migrācija. Ja politiķi nespēs nodrošināt skaidru un stingru rīcību, pieaugs atbalsts radikāliem spēkiem – to jau redzam vairākās Eiropas valstīs. Sabiedrības pacietība nav bezgalīga, īpaši laikā, kad cilvēki cīnās ar dzīves dārdzību, mājokļu pieejamību un bažām par drošību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu