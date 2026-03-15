13. martā muzejā "Latvieši pasaulē" notika grāmatas "Latvieši Zviedrijā. Raksti, stāsti, atmiņas" atvēršanas pasākums. Aplūko foto no svinīgā pasākuma!
Krājuma atvēršanas sarīkojumu ievadīja grāmatas idejas autores, projekta vadītājas Guntas Enerūtas atskats uz krājuma tapšanu. Tam sekoja ieskats muzeja "Latvieši pasaulē" krājuma priekšmetos un pētnieku Marutas Prankas, Ulda Neiburga un Pētera Alberta viedokļi par to, kas pētniecībā paliek "aiz kadra". Turpinājumnā Uldis Neiburgs pievērsās bēgļu tematikai, Pēteris Alberts – leģionāru izdošanai, bet Maruta Pranka runāja par Zviedrijas latviešu dzīvesstāstiem.
Sarīkojuma noslēgumā sarunā par Zviedrijas latviešu kopienu dažādos laikos piedalījās publicists un politiķis Atis Lejiņš, prāveste Ieva Graufelde un žurnāliste Gunta Enerūta.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
