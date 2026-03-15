ASV Džordžijas štatā traģiski bojā gājis vidusskolas skolotājs, kurš tika notriekts ar automašīnu pēc tam, kad mēģināja pieķert skolēnus viņu izjokojam. Par notikušo aizturēti pieci jaunieši, bet bojāgājušā ģimene aicina varasiestādes pret viņiem neizvirzīt apsūdzības.
40 gadus vecais matemātikas skolotājs un sporta treneris Džeisons Hjūzs gāja bojā 6. martā netālu no savām mājām Geinsvilā, Džordžijas štatā. Kā informēja vietējā šerifa birojs, vēlu vakarā pie skolotāja mājas ieradās piecu jauniešu grupa, kas kā joku bija nolēmusi ar tualetes papīru aptīt kokus viņa pagalmā.
Kad skolotājs iznāca no mājas, jaunieši steidzās prom ar automašīnām. Šajā brīdī Hjūzs paslīdēja uz slapjā ceļa un nokrita uz brauktuves, kur viņu nejauši notrieca auto, kuru vadīja 18 gadus vecais Džeidens Raiens Volless. Skolotājs tika nogādāts slimnīcā, taču vēlāk no gūtajām traumām nomira.
Autovadītājam izvirzīta apsūdzība par transportlīdzekļa izraisītu slepkavību, kā arī par bīstamu braukšanu. Pārējiem četriem jauniešiem izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu iekļūšanu privātīpašumā un piegružošanu.
Tikmēr Hjūza sieva Laura aicinājusi varasiestādes apsūdzības atsaukt.
"Šī ir briesmīga traģēdija, un mūsu ģimene vēlas novērst vēl vienu traģēdiju – šo jauniešu dzīves sabojāšanu,"
viņa sacīja. Sieviete arī uzsvēra, ka viņas vīrs bijis skolotājs, kurš visu mūžu centies palīdzēt jauniešiem.
Skolas vadība Hjūzu raksturoja kā "mīlošu vīru, gādīgu tēvu un skolotāju, kuru ļoti cienīja gan skolēni, gan kolēģi". Viņa nāve dziļi satricinājusi vietējo kopienu.
