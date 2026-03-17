Vakar Rīgā un Lestenē pieminēja Otrajā pasaules karā kritušos latviešu leģionārus.Kā informēja organizācija "Daugavas vanagi", kas šogad atzīmē organizācijas 80 gadu jubileju, pasākumu programma apvienoja tradicionālos piemiņas brīžus, dievkalpojumus un koncertus ar īpašu kultūras notikumu – jauniešu radītu performanču ciklu, kas balstīts "Daugavas vanagu" biedru atmiņu stāstos.
Rīgā pirmdien no rīta notika tradicionālais atceres dievkalpojums Svētā Jāņa baznīcā, pēc tam – gājiens no baznīcas līdz Brīvības piemineklim un ziedu nolikšana pie pieminekļa. Gājienā devās vairāki simti cilvēku, viņu vidū arī Nacionālās apvienības politiķi. Kārtību kā katru gadu uzraudzīja plaši policijas spēki. Gājiena dalībnieki dziedāja leģionāru iecienītās dziesmas, un vairāki nesa Latvijas un Igaunijas karogus. Pie pieminekļa viņus sagaidīja cilvēku veidota Latvijas karogu aleja. Gājiena dalībnieku vidū bija arī ar Otrā pasaules karavīru organizācijām saistīti pārstāvji no Spānijas un Slovākijas.
Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīcā notika "Daugavas vanadžu" kora koncerts, pēc tam svētbrīdis Lestenes Brāļu kapos un koncerts Lestenes kultūras namā.
Ogres novada dome informē, ka pilsētā uzstādīts īpašs vides objekts – stilizēts sarkanbaltsarkanais vairodziņš ar uzrakstu "Latvija", kas veltīts latviešu leģionāru piemiņai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai. Objekts uzstādīts, tuvojoties 16. martam, kad Latvijā tiek pieminēti latviešu leģionāri. "Sarkanbaltsarkanais vairodziņš ar uzrakstu "Latvija" ir viena no atpazīstamākajām latviešu karavīru atšķirības zīmēm. Tā vēsture aizsākusies jau Otrā pasaules kara laikā – pirmās liecības par šādu simbolu izmantošanu fiksētas 1942. gadā, kad latviešu brīvprātīgie uz piedurknēm nēsāja Latvijas nacionālās krāsas, apliecinot savu piederību latviešu vienībām. Vēlāk šī tradīcija turpinājās arī Latviešu leģionā, un sarkanbaltsarkanais vairodziņš kļuva par latviešu karavīru simbolu," rakstīts Ogres novada pašvaldības sociālo tīklu kontā. Plānots, ka vides objekts Ogres pilsētvidē būs apskatāms arī turpmākajos mēnešos.
