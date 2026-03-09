Dziedātājs Ainars Bumbieris intervijā izdevumam "Ieva" atklātāk nekā ierasts runājis par savu privāto dzīvi, tostarp par attiecībām un pagātnes pieredzi.
Mākslinieks stāsta, ka viens no sāpīgākajiem dzīves brīžiem bijusi šķiršanās no pirmās mīlestības. Šī pieredze viņam devusi svarīgu mācību — visvairāk sāp nevis pats šķiršanās fakts, bet tas, kā cilvēks cenšas nopelnīt otra atzinību un mīlestību.
Atceroties senākas runas par iespējamām attiecībām ar vīrieti, Bumbieris skaidro, ka tas bijis vairāk nekā pirms desmit gadiem — laikā, kad viņš meklējis savu identitāti un mākslinieka tēlu. Daļa no tā laika publiskajām aktivitātēm, viņaprāt, šodien šķiet naivas, taču palīdzējušas saprast pašam sevi.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš varētu iemīlēties vīrietī, dziedātājs norādīja, ka tic — dvēselei nav dzimuma. Viņaprāt, cilvēki iemīlas personībā, talantā un enerģijā, ko otrs izstaro.
Pašlaik mākslinieks ir brīvs, jo uzskata, ka attiecības prasa lielu atbildību un laiku, un šobrīd viņš savu enerģiju vēlas veltīt citām lietām.
