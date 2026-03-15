Cīņu organizācija UFC (Ultimate Fighting Championship) paziņojusi par vēsturisku cīņu šovu, kas 14. jūnijā pirmo reizi notiks Baltā nama teritorijā Vašingtonā. Pasākums "UFC Freedom 250" tiks rīkots par godu ASV 250. neatkarības gadadienai un sakritīs ar prezidenta Donalda Trampa 80. dzimšanas dienu.
Vakara galvenajā cīņā neapstrīdētais, joprojām nepārspētais vieglā svara čempions Iļja Topuria tiksies ar pagaidu titula īpašnieku Džastinu Geičī, lai apvienotu divīzijas čempiona jostas.
29 gadus vecais Topuria, kurš karjerā joprojām ir nepārspēts, pēdējo cīņu aizvadīja 2025. gada vasarā, kad ar nokautu pirmajā raundā pārspēja Čārlzu Oliveru un kļuva par čempionu vieglajā svarā.
Tikmēr 37 gadus vecais Geičī šogad izcīnīja pagaidu titulu, pēc punktiem uzvarot britu cīkstoni Pediju Pimbletu.
Savukārt vakara otrajā nozīmīgākajā duelī bijušais vidējā un pussmagā svara čempions Alekss Pereira cīnīsies ar francūzi Sirilu Gānu par pagaidu smagā svara titulu. Uzvara ļautu Pereiram kļūt par pirmo sportistu UFC vēsturē, kurš izcīnījis čempiona titulu trīs dažādās svara kategorijās. Pašreizējais smagā svara čempions Toms Aspinals tikmēr turpina atlabt pēc acs traumas, ko izraisīja tieši Sirila Gāna pirkstu dūrieni viņu duelī.
Pasākums notiks Baltā nama Dienvidu zālienā, kur paredzēts uzņemt aptuveni 5000 skatītāju. Vēl līdz pat 85 000 līdzjutēju varēs sekot līdzi cīņām uz lielajiem ekrāniem netālajā parkā, kur plānotas arī dažādas fanu aktivitātes. Organizatori norāda, ka šovs kļūs par pirmo profesionālo sporta pasākumu Baltā nama teritorijā.
