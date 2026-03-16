Latvijā pēdējās trīs diennaktīs dzēsti 55 kūlas ugunsgrēki, no kuriem vienā cieta cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
VUGD sestdien pirms pusnakts saņēma izsaukumu uz Ķekavas pagastu, kur dega pērnā gada zāle viena hektāra platībā.
Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.
VUGD arī vēsta, ka sestdien saņemts izsaukums uz Jēkabpils novada Kūku pagastu, kur dega kūla 5000 kvadrātmetru platībā. Spēcīgā vēja dēļ dzirksteles nonāca šķūnī, kas aizdegās, taču ugunsdzēsēji liesmas ātri likvidēja un ēku nosargāja. Degšanas rezultātā sadega arī dēļi, kas atradās degošajā pļavā.
Aizvadītajās diennaktīs dzēsti arī trīs meža ugunsgrēki. No tiem plašākais dzēsts sestdien Ķekavas novada Ķekavā, kur dega meža zemsedze 2400 kvadrātmetru platībā. Nepilnu divu stundu laikā ugunsgrēks likvidēts.
Svētdien glābēji devās uz Preiļu novada Vārkavas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 92 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās cilvēks, kurš cieta un nodots mediķiem.
Tāpat svētdien VUGD saņēma izsaukumu uz Saulcerītes ielu Rīgā, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas otrais stāvs un jumts 200 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks, kurš notikumā cieta.
