Norvēģija šonedēļ uzņems Pasaules kausa pēdējo posmu vairākos ziemas sporta veidos – kalnu slēpošanā un biatlonā. Iepriekšējā nedēļas nogalē Orē, Zviedrijā teicami startēja Dženifera Ģērmane, izcīnot sesto vietu.
Pirmajā slēpojumā viņa uzrādīja 13. laiku, bet otrajā bija ceturtā labākā, par 14 sekundes simtdaļām atpaliekot vien no leģendārās amerikānietes Mikaelas Šifrinas. Sestā vieta ir jauns Ģērmanes personiskais rekords šāda līmeņa sacensībās, arvien tuvojoties mammas Ullas un Latvijas rekordam (ceturtā vieta). Ceturtdien Lillehammerē sāksies pēdējais Pasaules kausa posms, sievietēm slaloma mači notiks nākamajā otrdienā.
Biatlonisti šonedēļ no ceturtdienas līdz svētdienai sacentīsies Oslo pievārtē esošajā Holmenkollenā, Aizvadītajās brīvdienās biatlona svētki notika Igaunijas ziemas sporta centrā Otepē, kur bija ieradušies arī daudz latviešu līdzjutēji. Estere Volfa 7,5 kilometru sprintā, šaujot nekļūdīgi, laboja savu personisko rekordu – devītā vieta. Arī 10 kilometru iedzīšanā Esterei šautuvē tēmēklis bija uzregulēts teicami – tikai viena kļūda un 13. vieta. No augstāk esošajām sportistēm spēcīgajā vējā tik precīzas bija vēl tikai medaļnieces somiete Suvi Minkinena un francūziete Lū Žanmono. Citiem mūsējiem sekmes vājākas, bet jāizceļ, ka no vīriem labākais bija Rihards Lozbers, kurš iedzīšanā no 47. vietas pakāpās uz 31., un tas ir viņa rekords.
