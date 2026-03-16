Veicot sankcionētu kratīšanu kādā dzīvoklī Rīgā, Valsts policija izņēmusi aptuveni 11 kilogramus kokaīna un trīs kilogramus marihuānas. Kopš 2019. gada tas ir lielākais kokaīna daudzums, ko atsavinājusi Valsts policija.
Valsts policija, strādājot narkotiku apkarošanas jomā, nonāca pa pēdām personām, kas saistītas ar narkotiku apriti Rīgas reģionā. Šīs personas galvenokārt nodarbojās ar kokaīna izplatīšanu.
Šā gada 8. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja likumsargi aizturēja 2000. un 2002. gadā dzimušus vīriešus. Iepriekš viņi policijas redzeslokā nebija nonākuši.
Veicot sankcionētu kratīšanu neatliekamības kārtībā 2002. gadā dzimušā vīrieša dzīvesvietā, tika atrasti un izņemti aptuveni 11 kilogrami kokaīna un trīs kilogrami marihuānas. Savukārt otra aizdomās turētā vīrieša dzīvoklī izņemti vēl 10 gramu kokaīna, bet, veicot personas pārbaudi, pie viņa atrasti 20 gramu marihuānas. Izņemto vielu vērtībā nelegālajā tirgū tiek lēsta ap vienu miljonu eiro.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 253.1 panta trešo daļu — par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
10. martā Valsts policija rosināja aizdomās turētajām personām piemērot drošības līdzekli — apcietinājumu. Tiesa, izvērtējot apstākļus, apcietinājumu nepiemēroja, tāpēc personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāku informāciju par aizdomās turēto personu lomu noziegumā un citiem notikušā apstākļiem nevar sniegt.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
