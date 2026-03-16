Tirgotāja un lielveikala "Sky" pārvaldītāja SIA "Skai Baltija", nespējot konkurēt ar ārvalstu kapitāla lielveikalu ķēdēm, iesniegusi tiesā maksātnespējas pieteikumu, informē uzņēmumā.
"Skai Baltija" maksātnespējas pieteikumu iesniegusi piektdien, 13. martā.
"Sky" veikali Duntes ielā un Hipokrāta ielā Rīgā turpina apkalpot apmeklētājus līdz turpmākam paziņojumam, savukārt veikali Siguldas šosejā un Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā apmeklētājiem vairs nav pieejami.
Uzņēmuma vadība norāda, ka "Skai Baltija" vairs nespēj konkurēt "cenu karā" ar lielajām ārvalstu kapitāla veikalu ķēdēm. Pēdējos gados ģeopolitiskā situācija ir būtiski palielinājusi darbības izmaksas. Lai nodrošinātu caurspīdīgu un pārskatāmu saistību kārtošanu, uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu maksātnespējas procedūrai.
Uzņēmumā atzīmē, ka kompānija vairākkārt ir veiksmīgi pārvarējusi krīzes, tostarp ekonomisko krīzi 2009. gadā, un arī pēdējos gados centusies maksimāli pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, vairākkārt mainot administratīvo vadību, izstrādājot dažādus attīstības plānus, kā arī optimizējot darbību un tās izmaksas.
"Skai Baltija" vadība norāda, ka pēdējos gados tirgus situācija ir būtiski mainījusies. Ir ne vien samazinājies kopējais tirgus, bet Latvijas mazumtirdzniecībā arvien lielāku ietekmi iegūst lielās, starptautiskās veikalu ķēdes, kurām būtisko iepirkumu apmēru dēļ ir zemākas izmaksas. Tas, savukārt, ir saasinājis cenu konkurenci.
Vienlaikus ir mainījusies arī patērētāju uzvedība.
Klienti arvien biežāk izvēlas lētākus produktus, bet kvalitāti nereti atstāj otrajā plānā. Šādos apstākļos "Sky" kļuva arvien grūtāk konkurēt ar lielajām ārvalstu kapitāla lielveikalu ķēdēm, kas spēj piedāvāt zemākas cenas.
Papildu spiedienu uz uzņēmuma darbību radīja arī ģeopolitiskā situācija. Pēc kara sākuma Ukrainā strauji pieauga gan cenas, gan darbības izmaksas, kas vēl vairāk sadārdzināja produkciju. Ņemot vērā šos apstākļus, "Skai Baltija" vadība bija spiesta pieņemt lēmumu par maksātnespējas pieteikumu, skaidro kompānijā.
Maksātnespējas procesa laikā "Skai Baltija" sadarbosies ar maksātnespējas administratoru un atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu korektu un likumam atbilstošu saistību kārtošanu gan pret sadarbības partneriem, gan uzņēmuma darbiniekiem.
"Sky" šogad janvāra beigās slēdza veikalu Krasta ielā, Rīgā.
"Skai Baltija" šogad 12. martā bija reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 1,178 miljonu eiro apmērā.
"Skai Baltija" 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 2,625 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 300 000 eiro. "Skai Baltija" vienīgais īpašnieks ir Aivars Rubenis.
