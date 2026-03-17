Nokūstot sniegam un izejot ledum, lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis pakāpeniski pazeminās vai mazliet svārstās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Daugavā turpinās ledus iešana, ledus masas krājas Pļaviņu ūdenskrātuvē. Pie Jēkabpils un Zeļķiem, upei atbrīvojoties no ledus, ūdens līmenis ir īslaicīgi pazeminājies, Daugavā kopumā turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās.
Lielupē ūdens līmenis sāk lēnām kristies. Misā turpinās pakāpenisks ūdens līmeņa kāpums, bet vairumā upju Lielupes baseinā ūdens atkāpjas. Svētē pie Ūziņiem pēdējās nedēļas laikā ūdens līmenis pazeminājies par vairāk nekā pusmetru.
Gaujā un Ogres upē pēc ledus iziešanas ūdens līmenis ir stabils, ar tendenci pazemināties.
Lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis ir zemāks nekā parasti palu laikā. Sniegs pārsvarā nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales augstienē.
Tuvākajās dienās būs maz nokrišņu, ūdens līmenis upēs galvenokārt turpinās kristies, bet Daugavā gaidāma tā paaugstināšanās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu