Aktīvā grupa "Very Cool People" kopā ar dziedātāju Intaru Busuli un jau ierasto cīņubiedreni Danielu Masi piedāvā savu versiju grupas "Odis" dziesmai "Radio".
Dziesmas "Radio" ierakstā piedalījās vokālisti Intars Busulis, Daniela Mase un "Very Cool People" pamatstāvs: tromboniste Laura Rozenberga, ģitārists Elvijs Grafcovs, trompetists Oskars Ozoliņš, tenorsaksofonists Māris Jēkabsons, baritonsaksofonists Kristaps Lubovs, taustiņinstrumentālists Māris Vitkus, basists Jānis Olekšs un sitaminstrumentālists Andris Buiķis.
Dziesmas "Radio" jauno aranžējumu veidojis Māris Jēkabsons. Dziesma ierakstīta "Very Cool Studio & Ciemupes production".
Studijas producenti — Elvijs Grafcovs un Māris Jēkabsons.
Dziesmu miksēja un māstrēja Jānis Kalve.
Singls "Radio" ir priekšvēstnesis grupas "Lielākajam mazkoncertam", kas notiks 27. martā koncertzālē "Palladium", un būs atrodams gaidāmā "Very Cool People" mini albumā, ko veidos grups aranžētie 70., 80. un 90. gadu Latvijas estrādes skaņdarbi. Katram skaņdarbam pieaicināti īpaši viesmākslinieki — gan senie, labie draugi, gan izveidotas jaunas sadarbības.
"Mini albuma ierakstu uzsākām jau 2024. gada rudenī. Pa vidu bija jauni ieraksti, jaunas idejas, jauni oriģinālmūzikas darbi, un šim albumam neatlika laika, taču esam nolēmuši līdz vasarai šo mini ierakstu pabeigt", par gaidāmo relīzi vēsta grupas stūrmanis Elvijs Grafcovs.
27. martā koncertzālē "Palladium" "Very Cool People" klausītājus aicina uz "Lielāko mazkoncertu", kurā būs sagaidāms "labākais no labākā kopā ar labākajiem draugiem un vislabākajiem klausītājiem pasaulē". Tas nozīmē to, ka
programmā būs gan jaunākās dziesmas, gan klausītāju iemīļotie hiti
no grupas desmit albumiem un neskaitāmiem singliem. Tas būs enerģijas un prieka pilns vakars, kurā savstarpēji mīsies tādi žanri kā funk, soul, džezs, hiphops, roks un vistīrākā rakstura improvizācija.
Koncertu iesildīs viens no grupas labākajiem draugiem DJ All-viss, ar kuru kopā ir nospēlēti neskaitāmi pasākumi. Uz skatuves kopā ar grupu būs labākie draugi: Zebrene, Daniela Mase, Paula Saija, Edavārdi, Aija Andrejeva, Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa, Žoržs Siksna, Ozols un vēl citi.
Singls "Radio" jau dzirdams labāko radiostaciju ētera viļņos un noklausāms lielāko mūzikas servisu straumēs internetā. Biļetes uz Lielāko Mazkoncertu var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.
