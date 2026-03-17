Zemeņu audzētāji: Latvijas zemenes šogad varētu tapt pieejamas maija beigās

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 17. marts, 08:54
Zemeņu laiks.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Latvijā šogad pirmā zemeņu raža varētu būt pieejama maija beigās, aģentūrai LETA prognozēja aptaujātie zemeņu audzētāji.

SIA "Mad Nordic", kas strādā ar zīmolu "Augusta zemenes" un audzē zemenes siltumnīcās un tuneļos, agronoms Guntars Dzērve pauda, ka zemeņu ražai vajadzētu būt stabilai, bet daudz kas vēl ir atkarīgs no laika apstākļiem.

Dzērve arī minēja, ka segtajās platībās tiem zemeņu audzētājiem, kuri nemācēja ieziemot zemeņu stādījumus, stādi gājuši bojā. Vienlaikus arī tie audzētāji, kuri cerēja, ka būs silta ziema, ir cietuši zaudējumus.

Savukārt laukā un dobēs lielākajā daļā Latvijas zemeņu stādījumi ir pārziemojuši labi, uzsvēra Dzērve, piebilstot, ka raža būs atkarīga no pavasara. Jo pakāpeniskāks būs siltuma kāpums, jo audzētājiem būs vieglāk un arī rezultāti būs prognozējamāki.

Patlaban siltumnīcās Talsos, Tukumā, Trikātā, Valmierā, Skultē un Vecumniekos sāk stādīt zemenes, kā arī stādi no Nīderlandes un Vācijas stādu audzētavām tiek vesti Latvijas virzienā, sacīja Dzērve, piebilstot, ka jau trešo nedēļu "Augusta zemenes" pilnvērtīgi saņem zemeņu stādus.

Tāpat viņš teica, ka patlaban minerālmēsli ir stabili pieejami, bet augu aizsardzības līdzekļiem cenas aug, kā arī dažām izejvielām novērots cenu pieaugums.

Dzērve pauda cerību, ka Tuvo Austrumu konflikts neatstās būtisku iespaidu uz zemeņu audzētājiem, kā arī sacīja, ka lielākā daļa audzētāju, visticamāk, ir sagatavojušies iespējamām izejvielu tirgus svārstībām.

Runājot par zemeņu cenām, Dzērve prognozēja, ka tās saglabāsies pagājušā gada līmenī,

kā arī nav paredzēts, ka zemeņu cenas būs mākslīgi zemas, un vēl nekas neliecina, ka tām būs krasi lēcieni uz augšu.

Viņš atzīmēja, ka vairākas zemeņu audzētāju saimniecības arī Polijā un Lietuvā maina audzēšanu laukos pret tuneļu un segto platību audzēšanu, kādēļ paredzams, ka zemeņu cenas būs diezgan stabilas, lai gan tās ir nedaudz augstākas, nekā audzētāji gribētu.

Savukārt, ja degvielas cenas turpinās augt un tā maksās divus vai 2,5 eiro par litru, tad tas noteikti atstās iespaidu arī uz zemeņu cenām, rezumēja Dzērve.

Viņš uzsvēra, ka Latvijas zemeņu audzētāji intensīvi apgūst starptautisko pieredzi, tādēļ arvien vairāk ir iespējams segtajās platībās izaudzēt kvalitatīvas ogas, izmantojot arī bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus. Šīs tendences dēļ tās ne ar ko neatšķirsies no Grieķijas, Spānijas vai Nīderlandes kolēģu audzētajām zemenēm, skaidroja Dzērve, piebilstot, ka Latvijas audzētāji pēdējā gada laikā būtiski investē laiku, braucot uz izstādēm, lai pilnveidotu savas zināšanas.

SIA "Lubeco", kas pārstāv saimniecību "Latvijas zemenes" un zemenes audzē gan siltumnīcās, gan uz lauka, īpašniece Zane Silgale aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban notiek sagatavošanās darbi zemeņu audzēšanai siltumnīcās.

Viņa atzina, ka pirmās ogas varētu parādīties ap maija beigām.

Savukārt šīs ziemas bargā sala ietekme Silgales audzētavā līdz šim nav vērojama, bet par pilnvērtīgu ziemas ietekmes izvērtēšanu varēs spriest pēc sagatavošanās darbu beigšanas. Silgale skaidroja, ka šoziem līdzās salam bija arī sniega sega, kas veicināja labvēlīgu stādu pārziemošanu.

Silgale sacīja, ka zemeņu cenu turpmāk varētu ietekmēt arī degvielas sadārdzinājums, ņemot vērā pieaugošās loģistikas izmaksas.

Tāpat arī SIA "Mālpils zemenes", kas zemenes audzē uz lauka, līdzīpašniece Santa Kraukle atzīmēja, ka šoziem zemeņu pārziemošanas apstākļi bija labvēlīgi, jo līdzās salam nāca ar sniega segu.

Kraukle skaidroja, ka par pirmo zemeņu ražu varēs spriest, kad uzziedēs pirmie ziedi, kas varētu būt ap maija vidu.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Mad Nordic" 2024. gadā strādāja ar 205 763 eiro apgrozījumu un 27 186 eiro peļņu. Tostarp kompānijas apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības bija 128 786 eiro. Kompānija "Mad Nordic" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Mad Nordic" vienīgā īpašniece ir Iveta Dzērve.

"Lubeco" 2024. gadā strādāja ar 175 687 eiro apgrozījumu, bet kompānijas peļņa bija 22 744 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā, un tā īpašnieki ir Zane Silgale (55%) un Dzintars Silgals (45%).

Savukārt "Mālpils zemenes" 2024. gadā strādāja ar 618 432 eiro apgrozījumu, bet kompānijas peļņa bija 2418 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā, un 60% tā daļu pieder Gintai Apsītei, savukārt Santai Krauklei un Edijam Kleinbergam - katram pa 20%.

