Zemeņu audzētāji: Latvijas zemenes šogad varētu tapt pieejamas maija beigās

Latvijā šogad pirmā zemeņu raža varētu būt pieejama maija beigās, aģentūrai LETA prognozēja aptaujātie zemeņu audzētāji.
SIA "Mad Nordic", kas strādā ar zīmolu "Augusta zemenes" un audzē zemenes siltumnīcās un tuneļos, agronoms Guntars Dzērve pauda, ka zemeņu ražai vajadzētu būt stabilai, bet daudz kas vēl ir atkarīgs no laika apstākļiem.
Dzērve arī minēja, ka segtajās platībās tiem zemeņu audzētājiem, kuri nemācēja ieziemot zemeņu stādījumus, stādi gājuši bojā. Vienlaikus arī tie audzētāji, kuri cerēja, ka būs silta ziema, ir cietuši zaudējumus.
Savukārt laukā un dobēs lielākajā daļā Latvijas zemeņu stādījumi ir pārziemojuši labi, uzsvēra Dzērve, piebilstot, ka raža būs atkarīga no pavasara. Jo pakāpeniskāks būs siltuma kāpums, jo audzētājiem būs vieglāk un arī rezultāti būs prognozējamāki.
Patlaban siltumnīcās Talsos, Tukumā, Trikātā, Valmierā, Skultē un Vecumniekos sāk stādīt zemenes, kā arī stādi no Nīderlandes un Vācijas stādu audzētavām tiek vesti Latvijas virzienā, sacīja Dzērve, piebilstot, ka jau trešo nedēļu "Augusta zemenes" pilnvērtīgi saņem zemeņu stādus.
Tāpat viņš teica, ka patlaban minerālmēsli ir stabili pieejami, bet augu aizsardzības līdzekļiem cenas aug, kā arī dažām izejvielām novērots cenu pieaugums.
Dzērve pauda cerību, ka Tuvo Austrumu konflikts neatstās būtisku iespaidu uz zemeņu audzētājiem, kā arī sacīja, ka lielākā daļa audzētāju, visticamāk, ir sagatavojušies iespējamām izejvielu tirgus svārstībām.
Runājot par zemeņu cenām, Dzērve prognozēja, ka tās saglabāsies pagājušā gada līmenī,
kā arī nav paredzēts, ka zemeņu cenas būs mākslīgi zemas, un vēl nekas neliecina, ka tām būs krasi lēcieni uz augšu.
Viņš atzīmēja, ka vairākas zemeņu audzētāju saimniecības arī Polijā un Lietuvā maina audzēšanu laukos pret tuneļu un segto platību audzēšanu, kādēļ paredzams, ka zemeņu cenas būs diezgan stabilas, lai gan tās ir nedaudz augstākas, nekā audzētāji gribētu.