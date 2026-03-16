Valsts policija Latgalē izņem nelikumīgas cigaretes un brāgu.

Marta sākumā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, uzsāka trīs kriminālprocesus. Kopumā dažādās vietās likumsargi izņēma 48 320 cigaretes gan ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, gan bez akcīzes marķējuma, tāpat viena kriminālprocesa ietvaros izņēma brāgu un kandžu. Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana, informē policija.
2026. gada 5. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Preiļu novada Aglonas pagastā aizturēja 1970. gadā dzimušu vīrieti.
Likumsargi veica sankcionētu kratīšanu, kuras laikā
pie vīrieša atklāja un izņēma 37 360 cigaretes
gan ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, gan cigaretes bez akcīzes markām. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka persona šīs cigaretes, iespējams, realizēja Preiļu un Augšdaugavas novadu teritorijā. Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Savukārt šā gada 4. martā, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot profilaktisku pasākumu, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Daugavpils pilsētas mikrorajona tirgus teritorijā pie 1984. gadā dzimuša vīrieša atklāja lielu daudzumu cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Likumsargi kopumā izņēma 10 780 nelikumīgas cigaretes. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas.
Šā gada 9. martā Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, Daugavpilī pie 1967. gadā dzimušas sievietes sankcionētas kratīšanas ietvaros atrada un izņēma 116.5 litri brāgas, aptuveni 5 litri kandžas un 180 cigaretes bez akcīzes marķējuma.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2 panta pirmās daļas, proti, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
