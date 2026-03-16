Gājējiem, velosipēdistiem un elektroskrejriteņu vadītājiem, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos, ir iespēja pieteikties bezmaksas juridiskajai palīdzībai, informēja apvienībā "Pilsēta cilvēkiem".
Biedrībā skaidro, ka tā ir noslēgusi sadarbības līgumus ar juristiem, lai palīdzētu mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem saņemt taisnīgu kompensāciju un panākt ceļa pārvaldītāju atbildību gadījumos, kad negadījumi notikuši bīstamas infrastruktūras dēļ.
Saskaņā ar 2024. gada datiem Eiropas Savienībā (ES) vidēji ir 45 bojāgājušie ceļu satiksmes negadījumos uz vienu miljonu iedzīvotāju. Latvijā šis rādītājs ir piektais augstākais ES.
Biedrība uzskata, ka ievērojamu daļu negadījumu veicina nedroša vai slikti plānota infrastruktūra.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Aptauja
Vai jūs piesprādzējaties, braucot autobusos un mikroautobusos?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu