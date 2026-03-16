Enerģiskā Limbažu kultūras nama vadītāja Arta Zunde sarunas laikā ar "Latvijas Avīzi" atrodas pavisam otrā mūsu valsts pusē – kopā ar kultūras nama kolēģiem nupat redzēts Liepājas teātra iestudējums "Dzīvoklis" un apmeklēta Liepājas kultūras pārvalde.
Izrādās, divreiz gadā pilnībā visi Limbažu kultūras nama darbinieki, ieskaitot tehnisko personālu un dežurantes, dodas pieredzes apmaiņā uz citiem kultūras centriem un, baudot izstādes, koncertus un teātra izrādes, gan saliedējas paši, gan iepazīst pārnovadu darba metodes. "Šajos pieredzes braucienos iepazīstam kolēģus citur Latvijā – kā viņi strādā un kādi viņi ir. Vienmēr jau ir kaut kas, ko pārņemt!"
Savukārt Limbažos dzīve kūsāt kūsājot – kultūras nama paspārnē darbojas seši deju kolektīvi, četri kori, pūtēju orķestris, Ausekļa Limbažu teātris, Tautas mūzikas ansamblis un koklētāju ansamblis, kā arī tautas lietišķās mākslas studija. Arta Zunde Limbažu kultūras namu vada kopš 2022. gada un joprojām strādā arī kā diriģente, vadot vienu no senākajiem Latvijas koriem – 1904. gadā dibināto Limbažu novada Liepupes pagasta jaukto kori "Pernigele". "Senajā Hanzas savienības pilsētā Limbažos darbojas patiešām spēcīgi un aktīvi amatiermākslas kolektīvi, un, papildinot ar kādu jaunu ideju, man atliek vien turpināt šīs puses pasākumu tradīcijas."
Teātris. Pēdas miteklī
Pirmo reizi biju Liepājas teātrī, pat nezināju, cik tas skaists! Bijām arī ekskursijā, iepazīstot pašu ēku, nu ļoti jauks teātris. Skatījāmies režisora Valtera Sīļa un dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces izrādi "Dzīvoklis". Izrādes galvenais varonis ir kāds vairāk nekā simt gadus vecs dzīvoklis Liepājā. Ļoti aizraujoši likās izrādē uzdotie jautājumi – vai telpām ir atmiņa? Vai tās glabā stāstus par katru iemītnieku? Vai tās ir saglabājušas visus smieklus, asaras, smaidus un strīdus? Kas ir tās pēdas, kuras dzīvoklī ir atstājuši visdažādākajos laikos mītošie cilvēki? Vai tās pašas, kuras iemītnieki bija cerējuši aiz sevis atstāt? Izrāde bija tiešām aizraujoša, un iepazinām ļoti interesanto aktieru ansambli.
Izstāde. Eiropas bagātības Austrālijā
Nesen kopā ar vīru bijām ekskursijā uz Austrāliju, kur apciemojām savu bērnu. Ļoti uzrunāja Viktorijas Nacionālā galerija Melburnā – Austrālijas vecākais un visvairāk apmeklētais mākslas muzejs –, dibināts 1861. gadā, un tā kolekcijā atrodas vairāk nekā 76 000 darbu. Liela daļa izstādīto gleznu, angļiem kolonizējot Austrālijas kontinentu, savulaik atvestas no Eiropas. Mūs tik tiešām pārsteidza Austrālijā ieraudzīt, piemēram, gan itāļu renesanses laika gleznotāja Ticiāna gleznu "Bakhs un Ariadne", gan vienu no franču impresionista Kloda Monē "Ūdensrozēm". Tā ir bagātība, kas nekur Eiropā nav redzama, tikai Austrālijā.
Grāmata. Ironiskas atmiņas
Savā ziņā arī pēdējā izlasītā grāmata uzdeva līdzīgus jautājumus kā teātra izrāde. Tā bija aktrises Zanes Daudziņas "Bērnudienas komunālijā". Aizraujošais, mazliet smeldzīgais un smalki ironiskais stāsts uzjundīja visdažādākās atmiņas.
Koncerts. Godinot savējos
Pēdējais piedzīvotais koncerts bija Lielās mūzikas balvas ceremonija Cēsu koncertzālē. Īpaši ieklausījāmies vērtējumā par divām mūziķēm – dziedātāju Katrīnu Paulu Felsbergu, kura bija nominēta "Par izcilu sniegumu gada garumā" un par no mūsu puses nākušās komponistes Annas Veismanes radītajām "Četrām dziesmēm ar Kārļa Skalbes vārdiem". Savulaik, mācoties Mūzikas akadēmijā, Paula Felsberga bija Liepupes kora "Pernigele" koncertmeistare, turpinām sekot līdzi viņas panākumiem. Paula tiešām ir burvīga operdziedātāja, esam viņas fani.
Kino. Nozīmīgs kultūras mantojums
Kādu laiku neesmu bijusi kinoteātrī, bet, skumstot par Mūžībā aizsaukto režisoru Jāni Streiču, pirms dažām dienām noskatījos viņa "Limuzīnu Jāņu nakts krāsā". Jebkura Streiča filma ir nozīmīgs mūsu kultūras mantojums, bet no tik sirsnīgā un ikvienam saprotamā "limuzīna" taču varam runāt līdzi vai visiem teicieniem! Piemēram, Olgas Dreģes teiktajam: "Šito kreklu es pirku mūsu laulības 25. jubilejā, sudrabkāzās!"
