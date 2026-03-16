Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis informāciju, ka ASV ražotājs "Ambrosia Brands LLC" atsauc no tirgus uztura bagātinātāju "Rosabella moringa capsules", jo produktā konstatētas salmonellas, informēja dienestā.
PVD norāda, ka produkts ir izplatīts tiešsaistē un, saskaņā ar uzņēmuma informāciju, produktu ir iegādājušies arī klienti Latvijā.
Papildu informācija par atsaukto produktu partijām pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē "tryrosabella.com/pages/rosabella-recall-information".
PVD aicina ikvienu, kurš iegādājies kādu no atsaukumā minētajām produkta partijām, pārstāt to lietot.
"Rosabella moringa capsules" nav reģistrēts uztura bagātinātāju reģistrā, tādēļ Latvijas tirdzniecības vietās to iegādāties nav iespējams.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
