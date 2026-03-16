Leģendārās 90. gadu deju mūzikas grupas "100Debija" populārākās dziesmas pirmo reizi apkopotas vinila skaņuplatē. Ierobežoti izdotās 300 eksemplāru tirāžas pirmās 100 plates ir numurētas, un tās ekskluzīvi ir iespējams pasūtīt vietnē micrec.lv, kā arī iegādāties grupas koncertu norises vietās.
Vinila izlasē iekļautas dziesmas, kas savulaik uzrunāja 90. gadu jauniešus un kļuva par nozīmīgu tā laika Latvijas pop un deju mūzikas daļu. Šodien šīs dziesmas ar prieku klausās jau pieaugušie klausītāji, kuri joprojām apmeklē grupas koncertus un turpina dzīvot līdzi tās muzikālajam stāstam.
Šogad grupa sagatavojusi dubultkoncertu "100.PUSE", kurā divos koncertos vienā vakarā publiku priecē "100Debija" un grupa "Otra Puse". Pirmais dubultkoncerts jau aizvadīts 7. martā Valmierā, bet turpmākie koncerti gaidāmi Latgales vēstniecībā Gors, Rēzeknē, Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi" un Jelgavas kultūras namā. Savukārt 7. novembrī "100Debija" sniegs savu tradicionālo rudens koncertu Rīgā, Mūzikas namā "Daile".
Vinila skaņuplatē iekļautas dziesmu oriģinālās versijas.
A puse
1. Man dimantu nav
2. Vēlreiz
3. Sen jau viss
4. Kā brīnums
5. Kā viņa mani mīl
B puse
6. Piezvani man
7. Netici tam
8. Noslēpums
9. Kādēļ
10. Sajūsmu okeāns
Dziesmu autori: Modris Skaistkalns, Aigars Grāvers, Imants Paura, Agris Semēvics, Dagnija Dreika.
Studijas producenti: Edijs Gņedovskis, Peter Boström, Aigars Grāvers, Modris Skaistkalns.
Plates masteru veidojis Ģirts Laumanis, dizains — brālis Y.
