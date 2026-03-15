Austrālijā stājušies spēkā jauni noteikumi, kas paredz stingrāku lietotāju vecuma pārbaudi, lai piekļūtu pieaugušajiem paredzētam saturam internetā, ziņo ārvalstu mediji. Turpmāk lietotājiem būs jāpierāda, ka viņi ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, lai varētu piekļūt pornogrāfiskiem materiāliem, 18+ kategorijas videospēlēm un seksuāla rakstura mākslīgā intelekta tērzēšanas rīkiem.
Jaunās prasības attieksies uz plašu platformu loku — tostarp meklētājprogrammām, lietotņu veikaliem, sociālajiem medijiem, spēļu platformām, pornogrāfijas vietnēm un mākslīgā intelekta sistēmām.
Uzņēmumiem būs jāveic "būtiski pasākumi", lai nepieļautu bērnu piekļuvi šādam saturam. Vecuma pārbaude var ietvert sejas atpazīšanas tehnoloģiju, digitālās identitātes apliecināšanu vai kredītkartes datu izmantošanu.
Austrālijas tiešsaistes drošības komisāre Džūlija Inmena Granta norādījusi, ka šie noteikumi paredzēti bērnu aizsardzībai no kaitīga satura. Pētījumi liecina, ka aptuveni trešdaļa bērnu vecumā no 10 līdz 17 gadiem internetā jau redzējuši seksuālus attēlus vai video, bet vairāk nekā 70% bijuši pakļauti vardarbīgam vai paškaitējuma vai pašnāvības saturam.
Vienlaikus kritiķi brīdina par iespējamām datu privātuma problēmām un norāda, ka jaunieši varētu mēģināt apiet ierobežojumus, izmantojot virtuālos privātos tīklus (VPN). Pēc jaunā regulējuma ieviešanas Austrālijā strauji pieaudzis VPN lietotņu lejupielāžu skaits, jo daļa pieaugušo satura vietņu ierobežojušas piekļuvi lietotājiem no šīs valsts.
