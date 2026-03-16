Svētdien, 15. martā, muzikālā šova "Koru kari" tiešraidē sacentās 10 kori, izpildot savu līderu dziesmas — izteiksmīgas, atpazīstamas un kopā dziedamas.
"Koru karu" otrajā raidījumā korus analizēja žūrijas eksperti Edgars Vītols un Jānis Ozols, kā arī tautas viedokli pārstāvošā Baiba Sipeniece-Gavare. Jāizceļ, ka, sākot no šī raidījuma, 50% no gala vērtējuma veidoja koru atbalstītāju SMS un telefonbalsis. Šova finansiālā atbalstītāja "Primero" skatītāju simpātiju balvu ieguva Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris. Savukārt, apkopojot rezultātus, tika noskaidrots, ka šovu jāatstāj Dionas Liepiņas vadītajam Rēzeknes oranžajam korim.
Vakara pirmais priekšnesums bija Rīgas sudrabbaltajam korim, kas izpildīja tās vadītājas Māras Upmanes-Holšteines enerģisko dziesmu "Dejot trakāk" no grupas "Astro’n’out" repertuāra. Edgars Vītols dalījās: "Man prieks, kā šī dziesma šovakar skanēja. Sajūta, ka jūs atradāt tai jaunas krāsas."
Diona Liepiņa un Rēzeknes oranžais koris dziedāja "Atpakaļ sauc". Jānis Ozols pauda: "Jūs esat pozitīvi jaunieši un jums deg acis. Es redzu jūsos lielu degsmi un līderību."
Latgales vēsmas turpināja Dainis Skutelis ar Preiļu purpura kori, dziedot Raimonda Paula kompozīciju "Kad mēs iemīlēsim". Baiba Sipeniece-Gavare: "Man ļoti patika dziesmas izvēle. Dziesma ir brīnišķīga un solists to nodziedāja brīnišķīgi. Un tādi tērpi kā jums ir ļoti drosmīgi."
Ikšķiles saules koris izpildīja tās līdera Jāņa Aišpura grupas "The Sound Poets" skaņdarbu "Tavs karogs", kas tika sarakstīts XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. "Paldies liels par šo dziesmu! Šai dziesmai ir kaut kas ļoti īpašs," dalījās Edgars Vītols.
Asnate Rancāne un Saulkrastu pērļu koris izpildīja grupas "Tautumeitas" dziesmu "Bur man laimi", ar kuru Latvija tika pārstāvēta 2025. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā. "Šī dziesma būtu jāiemācās katram cilvēkam, jo šī ir tā kā mantra un lūgšana. To pacilātību es jutu un saņēmu," stāstīja Baiba Sipeniece-Gavare.
Liepājas zelta koris dziedāja sava vadītāja Andra Ērgļa & grupas "Cacao" kompozīciju "Ripoja akmens". Edgars Vītols atklāja: "Liepāja, es jūs apsveicu — tik populārai dziesmai atrast jaunu veidu, kā to parādīt un izdziedāt!"
Rīgas debeszilais koris un Elīna Fūrmane dziedāja kora vadītājas pašas sarakstīto dziesmu "Vēlreiz", ar kuru viņa ieguva plašāku atpazīstamību pēc šova "Talantu fabrika 4" superfināla. Jānis Ozols: "Jūs paņēmāt, ja godīgi — jums ir sava skaņa!
Kad beigsiet dalību šajā šovā, tad pilnīgi mierīgi varat taisīt savu gospeļkori."
Ingus UImanis un Limbažu sarkanais koris izpildīja skaņdarbu "Es neesmu lielisks". Jānis Ozols: "Manuprāt, tas ir risks paņemt dziesmu, kas ir pavisam jauna. Bet, kas neriskē, tas nedzer šampanieti," dalījās Jānis Ozols.
Fiņķis un Madonas zaļais koris dziedāja Latvijas mūzikas balvām bagāto hitu "Baudam". Baiba Sipeniece-Gavare atklāja: "Pagaidām stilīgākais priekšnesums šovakar. Komplimenti visiem!"
Raidījumu noslēdza Chris Noah un Olaines melnbaltais koris, izpildot mākslinieka populāro dziesmu "Nomodā". Edgars Vītols: "Nepazaudējiet kora vokālu — tas būtu tehniskais aizrādījums. Bet no pozitīvā — jā, šī bija tāda vidusskolas ballīte muzikālajā ziņā, bet tas priekšnesums… tā kā jiņ un jan. Gribu citēt jūs — šie ir brīži, kas paliek atmiņā!"
