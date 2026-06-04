"Roland Gaross" kortos tuvojas izšķirošie notikumi sezonas otrajā "Grand Slam" tenisa turnīrā.
Šī gada Francijas atklātais čempionāts nesis vairākus skaļus pārsteigumus, jo īpaši vīru vienspēlēs. Pēc traumu guvušā spāņa Karlosa Alkarsa nepiedalīšanās daudzi čempiona titulu atvēlēja ranga līderim Jannikam Sinneram, taču itālis neizturēja Parīzē valdošo karstumu un otrajā kārtā, esot vadībā ar 6-3, 6-2, 5-1, pamanījās zaudēt ranga sestā desmita spēlētājam Huanam Manuelam Serundolo no Argentīnas. Divu setu pārsvaru trešajā kārtā nenoturēja arī visu laiku titulētākais tenisists Novaks Džokovičs, kuram kāju priekšā aizlika 19 gadus vecais brazīliešu talants Žuau Fonseka. Tā bieži negadās, bet astotdaļfinālā no ranga pirmā desmitnieka spēlētājiem iekļuva tikai divi – planētas trešā rakete Aleksandrs Zverevs no Vācijas un kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, kurš pirms turnīra rangā bija sestais, bet tagad jau nodrošinājis divu vietu kāpumu. Zverevs ir galvenais pretendents uz titulu, jo pagaidām spēlē pārliecinoši, piecos mačos zaudējot tikai vienu setu.
Jauna čempione būs arī dāmu vienspēlēs, jo pērnā gada uzvarētāja Koko Gofa no ASV zaudēja trešajā kārtā, bet četrkārtējā "French Open" čempione Iga Švjonteka cieta neveiksmi astotdaļfinālā, zaudējot ukrainietei Martai Kostjukai. Pasaules ranga 15. vietā esošā Kostjuka ir lieliskā formā, jo šobrīd viņai ir 16 uzvarētu spēļu sērija. Pirms Parīzes viņa bija nepārspēta WTA turnīros Ruānā un Madridē, savukārt nu apspēlēja ne tikai Švjonteku, bet ceturtdaļfinālā arī savu titulēto tautieti Elinu Svitoļinu. Tomēr lielākā pārsteiguma autore ir 24 gadus vecā Maja Hvalinska no Polijas, kura pasaules rangā atrodas 114. vietā, kas ir par pozīciju zemāk nekā viņas personīgais rekords. Francijas čempionātā plašākai publikai mazpazīstamā tenisiste vispirms pārvarēja trīs kvalifikācijas kārtas, bet nu ir aizspēlējusies līdz pusfinālam, astoņās spēlēs zaudējot tikai vienu setu!
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