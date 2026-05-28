Biju viens no tiem deviņu novadu 260 tūkstošiem iedzīvotāju, kas 19. maijā mobilajā telefonā saņēma šūnapraides paziņojumu, ka Latvijā, iespējams, ielidojis drons. 

Tātad informācija pieļāvuma formā! Vēlāk paziņojumi sociālajos tīklos un televīzijā liecināja, ka NATO gaisa patrulēšanas spēkiem vizuāli nebija izdevies konstatēt šo gaisa telpas pārkāpēju.

Taču pirmais paziņojums bija par pamatu, lai desmit skolās pārtrauktu valsts eksāmenu kārtošanu. Austrumu pierobežā pat bija apturēta dzelzceļa satiksme. Tracis ne pa jokam. Pēcpusdienā jau atskanēja pirmās urravas. Pirmo reizi Baltijā, Igaunijas Jogevas apriņķī, Rumānijas iznīcinātājs F-16 notriecis no Krievijas ielidojušo bezpilota lidaparātu. Vakarā "Panorāmas" titri vēstīja, ka Preiļi nokārtojuši pirmo gaisa apdraudējumu eksāmenu. Visu šo rakstu, lai raksturotu, kāds haoss valda informatīvajā telpā un kādu iespaidu tas var atstāt uz cilvēka psihi.

Mēģināšu izsekot, kas būtu darāms, 

