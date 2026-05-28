Latvijas hokeja valstsvienība šovakar Fribūrā (plkst. 21.20, LTV7) aizvadīs pasaules čempionāta ceturtdaļfināla spēli pret sīksto Norvēģijas izlasi.
Galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms došanās ceļā uz Fribūru komandai novēlēja pēc divām dienām atgriezties Cīrihē, lai turpinātu cīņu par medaļām.
Rangs un vēsture Latvijas pusē
Latvijas hokejam šis būs sestais pasaules čempionātu ceturtdaļfināls. Iepriekšējos piecos allaž pretim nāca kāda hokeja lielvalsts, šoreiz pretiniekos IIHF rangā zemāk esoša komanda – Latvija atrodas 10. vietā, bet Norvēģija divas pozīcijas zemāk. Rangs gan nav mēraukla, jo mēs uzvarējām tā līderus amerikāņus, kamēr norvēģi pārspēja zviedrus un čehus, kuri atrodas ceturtajā un piektajā pozīcijā. Par labu Latvijas izredzēm runā arī vēsture, jo pasaules čempionātos aizvadītas 14 savstarpējas spēles, mūsējiem izcīnot desmit uzvaras, tostarp arī iepriekšējos divos mačos – 2023. gadā Rīgā (2:1) un 2022. gadā Tamperē (3:2), taču zaudējot 2021. gada kovida čempionātā Rīgā (3:4), kad pie izlases stūres vēl bija Bobs Hārtlijs.
Abas komandas pēdējos trīs gados daudz tikušās pārbaudes spēlēs, arī tajās biežāk uzvarējusi Latvija (septiņi panākumi deviņos mačos). Pēdējās divas uzvaras tika izcīnītas pavisam nesen maija sākumā Rīgā – 3:2 papildlaikā, kad uzvaras ripu iemeta Sandis Vilmanis, un 4:3 pēcspēles metienos. Abu spēles stils ir kaut kādā ziņā līdzīgs – vienkāršs hokejs, par prioritāti izvirzot savu vārtu drošību. Arī statistikas rādītāju ziņā nav lielu atšķirību vai kādas komandas izteikta pārsvara.
Tiesa, Latvijas izlasē rezultātu taisa lielākoties divas maiņas, kamēr norvēģiem nav tik spilgtu līderu.
Mums grupu turnīrā pirmās maiņas uzbrucēji kopā nopelnījuši 30 punktus, pie rezultativitātes punktiem tikuši 14 spēlētāji, bet norvēģiem vismaz viens punkts ir 21 hokejistam.
Tūresena virsvadībā
Vēl aizpērn Norvēģijas hokejs bija bankrota priekšā, izlasei atsakoties no dažiem pārbaudes turnīriem. Arī rezultāti nebija spīdoši, pērn pasaules meistarsacīkstēs izcīnot tikai vienu uzvaru (1:0 pret ungāriem), pieliekot punktu trīs gadus ilgušajam zviedra Tobiasa Johansona darbam pie izlases stūres. Viņa vietā galvenā trenera amatā atgriezās vīrs, kam ir liels svars norvēģu hokejā, – 64 gadus vecais Peters Tūresens, kurš izlasi vadīja jau no 2016. līdz 2022. gadam. Viņam palīgos ir divi bijušie izlases līderi – Jūnass Holoss, kurš spēlējis 15 pasaules čempionātos, un Ole Kristians Tolefsens, kurš savulaik piecas sezonas aizvadīja NHL.
Liela loma komandas veidošanā ir arī citai norvēģu hokeja leģendai – Petera Tūresena dēlam Patrikam, kurš šajā čempionātā ir viens no diviem Norvēģijas izlases ģenerālmenedžeriem.
Jaunie talanti
Tāpat kā Latvijas izlasē, arī norvēģiem notiek paaudžu maiņa. Viņu spilgtākais jaunulis ir 18 gadus vecais Tinuss Koblars, kuru pērn NHL drafta otrajā kārtā izvēlējās Toronto "Maple Leafs". Viņš ar astoņiem punktiem (5+3) bija rezultatīvākais Norvēģijas izlasē grupu turnīrā. Koblaru par norvēģi saukt gan īsti nevar, jo puisis dzimis Slovēnijā, turklāt ļoti sportiskā ģimenē – mamma bijusī biatloniste Andreja Grašiča, tēvs kalnu slēpotājs Jernejs Koblars. Hokeju Tinuss sāka spēlēt dzimtenē, bet pēc tam, kad tēvs kļuva par Norvēģijas kalnu slēpotāju komandas treneri, ģimene pārcēlās uz ziemeļiem.
Norvēģijas izlasē deviņi hokejisti šosezon spēlējuši vietējos klubos, tikpat Zviedrijā, trīs ASV, bet pa diviem Somijā un Vācijā, tostarp arī vārtsargs Henriks Haukelands, kurš šajā turnīrā norvēģiem ir tikpat nozīmīgs spēlētājs kā mums Kristers Gudļevskis. Abiem arī gana līdzīga statistika – Gudis atvairījis 94,48% metienu, bet viņa kolēģis 94,74%.
Tāpat kā Latvija, arī Norvēģija jau čempionāta gaitā sagaidīja vērtīgu papildinājumu no Ziemeļamerikas. Mums ieradās Eduards Tralmaks, viņiem 20 gadus vecais Mikaels Brandsegs-Nīgārds, kurš uzreiz pirmajā spēlē iemeta divas ripas čehu vārtos. Abi lidoja kopā, jo ir komandas biedri AHL klubā Grandrapidas "Griffins", kur abiem arī ļoti laba statistika – Tralmakam 42 (26+16) punkti, kolēģim 44 (20+24). Atšķirība tikai tā, ka Brandsegs-Nīgārds šosezon debitēja NHL, 14 spēlēs Detroitas "Red Wings" kreklā izceļoties ar vienu rezultatīvu piespēli.
