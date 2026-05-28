27. maijā, Rīgā, Burtnieku ielā 37, tika atklāts sociālo pakalpojumu centrs "Burtnieks". Mūsdienīgi atjaunotā un pilnībā pielāgotā ēka nodrošina kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi dažādu sociālo pakalpojumu saņēmējiem. Centra izveide ir nozīmīgs solis ceļā uz iekļaujošāku sabiedrību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu tuvāk cilvēkiem un vienuviet, informē Rīgas pašvaldība.
Centrs "Burtnieks" ir unikāls ar savu apjomu un pakalpojumu daudzveidību — tas ir vienīgais tik plašs sociālo pakalpojumu centrs Rīgā, kur dažādi atbalsta veidi koncentrēti vienā vietā. Tas ļauj gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem un senioriem saņemt nepieciešamo palīdzību savlaicīgi, nepārtraukti un savstarpēji saskaņoti.
Centrā nodrošināts:
• kopienas centrs;
• grupu māja (dzīvoklis) personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem;
• grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar vidēji smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pusaudžiem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;
• sociālās rehabilitācijas programma bērniem;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vecākiem ar bērniem sociālo funkcionēšanās spēju atjaunošanai;
• sociālās rehabilitācijas programma vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem;
• īslaicīgās uzturēšanās mītne un krīzes centrs.
Jau šobrīd centrs ir kļuvis par dzīvu un aktīvu kopienas punktu. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra kopienas centrs "Saime" darbojas kopš marta, un to ik dienu apmeklē aptuveni 20 cilvēki. Piedāvājums ir daudzveidīgs — notiek māmiņu klubiņa tikšanās, gleznošanas un rokdarbu nodarbības, latviešu valodas apguve, līnijdejas, vingrošana uz krēsliem, darbojas senioru klubiņš, kā arī tuvākajā laikā paredzētas nūjošanas aktivitātes. Tas veicina ne tikai prasmju attīstību, bet arī piederības sajūtu un savstarpējo atbalstu.
Īpaši nozīmīgs atbalsts centrā tiek sniegts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, palīdzot viņiem dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un cieņpilnāku dzīvi. Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" grupu mājā (dzīvoklī) "Azotē" dzīvo 8 personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Savukārt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums "Šūpoles" nodrošina dzīvesvietu 13 cilvēkiem ar vidēji smagiem un ļoti smagiem traucējumiem. Katram iemītniekam ir sava dzīves telpa, tiek sniegts atbalsts darba iespēju meklēšanā un ikdienas prasmju attīstīšanā, lai veicinātu lielāku neatkarību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā. Ēkas vides pieejamības uzlabošana un grupu dzīvokļu izveide īstenota ar daļēju Eiropas Savienības atbalstu.
Centra teritorija ir labiekārtota un piemērota gan iemītnieku, gan apmeklētāju vajadzībām, radot patīkamu un pārdomātu vidi atpūtai, aktivitātēm un kopā būšanai.
