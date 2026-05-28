"Luminor" banka ir piešķīrusi 7,5 miljonus eiro nekustamā īpašuma attīstītājam "SIA Berzins Investment Ltd" mūsdienīgas biroju ēkas būvniecībai. Topošā daudzfunkcionālā ēka atradīsies vienā no Rīgas centrālākajām un redzamākajām vietām – Miera un Brīvības ielas krustojumā, līdzās Dailes teātrim. Kopējās investīcijas projektā sasniegs līdz 11,5 miljonus eiro, attīstītājam pašam ieguldot finansējumu 4 miljonu eiro apmērā.
Jaunajā biroju ēkā tiks piedāvāti jaunākās paaudzes biroji ar kopējo ēkas platību gandrīz 5000 m² un efektīvu plānojumu. Pirmajā stāvā paredzētas tirdzniecības telpas ar tiešu piekļuvi no ielas, kā arī pazemes autostāvvieta un noliktavas. Jauno astoņu stāvu biroju ēku plānots pabeigt 2027. gadā.
"Esam gandarīti turpināt sadarbību ar šīs grupas uzņēmumu SIA Vaļņu 1 – šis ir jau trešais vērienīgais nekustamā īpašuma objekts, kas taps ar Luminor bankas līdzfinansējumu šai klientu grupai. Rīgas centrā ir nepieciešamas ilgtspējīgas un energoefektīvas biroju telpas, kas spēj piesaistīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību. Šis projekts izceļas ar stratēģisku atrašanās vietu un augstiem kvalitātes standartiem, ko apliecina projekta virzība uz BREEAM Very Good sertifikāta saņemšanu. Atbalstot pieredzējušus vietējos attīstītājus, mēs sniedzam būtisku ieguldījumu modernākas un pievilcīgākas galvaspilsētas vides veidošanā," norāda Ilze Zoltnere, Luminor bankas korporatīvā departamenta vadītāja.
Miera iela izceļas ar intensīvu gājēju un transporta plūsmu, kā arī ieņem zīmīgu vietu pilsētas vēsturē.
Savulaik jaunās ēkas vietā atradās populārais veikals "Karstā maize", pie kura regulāri veidojās pircēju rindas un kas daudziem rīdziniekiem joprojām saistās ar svaigi ceptas maizes smaržu.
Līdz ar jaunās ēkas būvniecību ilgstoši neapbūvētais zemes gabals tiks sakārtots un integrēts pilsētas infrastruktūrā.
"Mūsu uzņēmumu grupa tirgū darbojas vairāk nekā 30 gadus, un biroju telpu attīstīšana ir mūsu galvenā specializācija. Lai gan līdz šim esam fokusējušies uz vēsturisko namu atjaunošanu, tostarp pretējā ielas pusē (Miera ielā 2), kur pilnībā renovētais nams tika aizpildīts īsā laikā, jaunā biznesa centra būvniecība Miera ielā 1 ir stratēģisks solis. Redzam, ka uzņēmumi arvien augstāk vērtē darba vides kvalitāti, estētiku un energoefektivitāti. Lai gan būvniecības karkass vēl tikai top, interese par jauno ēku ir augsta un daļa telpu jau ir rezervētas. Vienlaikus šis posms ir piemērotākais laiks jaunu nomnieku piesaistei, jo būvniecības stadijā mēs vēl spējam elastīgi pielāgot telpu plānojumu un tehniskos risinājumus konkrētu uzņēmumu specifiskajām vajadzībām," uzsver Arnis Gromovs, SIA Berzins Investment Ltd pārstāvis.
Projekta autors ir arhitektu birojs Lauder Architects, bet būvdarbus veic apvienība 3A. Jaunā ēka ne tikai papildinās pilsētas siluetu ar izteiksmīgu stūra akcentu, bet arī piedāvās elastīgus telpu risinājumus, ļaujot viena stāva platību (ap 550 m²) sadalīt līdz pat četrām daļām, tādējādi nodrošinot diversificētu un stabilu nomnieku sastāvu.
