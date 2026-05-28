Pirmajā ceturksnī Latvijā saražoti 7,335 miljoni litru alkoholisko dzērienu, neskaitot alu, un, salīdzinot ar 2025. gada pirmo ceturksni, šī gada pirmajā ceturksnī saražots par 41,5% mazāk alkoholisko dzērienu, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.
Ražošanas apmēru samazinājums pirmajā ceturksnī bija vērojams starpproduktu līdz 15% alkohola satura ražošanā, kas samazinājās 9,1 reizi, raudzēto dzērienu līdz 6% alkohola satura ražošanā — 2,4 reizes, pārējo alkoholisko dzērienu grupā — par 44,2%, un starpproduktu virs 15% un līdz 22% alkohola satura grupā, kurā ražošanas apmēri samazinājušies 19,5 reizes.
Savukārt ražošanas apmēru palielinājums pirmajā ceturksnī bija raudzēto dzērienu virs 6% alkohola satura grupā, kas pieauga 5,4 reizes un vīna ražošanā, kas pieauga par 88,6%.
Vērtējot ražošanu pēc absolūtā alkohola satura dzērienos, ražošanas apmēri pirmajā ceturksnī samazinājušies par 43,5%.
Pirmajā ceturksnī vīns saražots 498 200 litru apmērā, raudzētie dzērieni līdz 6% alkohola satura — 504 660 litru apmērā, raudzētie dzērieni virs 6% alkohola satura — 619 330 litru, starpprodukti līdz 15% alkohola satura — 92 910 litru, starpprodukti virs 15% un līdz 22% alkohola satura — 1930 litru un pārējie alkoholiskie dzērieni — 5,618 miljoni litru.
2025. gadā Latvijā saražoti 46,392 miljoni litru alkoholisko dzērienu, neskaitot alu, un, salīdzinot ar 2024. gadu, pērn saražots par 5% vairāk alkoholisko dzērienu.
Alus ražošana gada laikā sarukusi par vairāk nekā 15%
Pirmajā ceturksnī Latvijā kopumā saražoti 13,794 miljoni litru alus, kas ir par 15,2% mazāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī, liecina VID dati.
Pirmajā ceturksnī Latvijā ievesti 19,34 miljoni litru alus, un tas ir par 7,8% vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī.
Kopumā pirmajā ceturksnī Latvijā patēriņam nodoti 22,2 miljoni litru alus, un tas ir par 8,2% mazāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī.
No Latvijas izvestā alus apjoms pirmajā ceturksnī pieaudzis par 16,9% — ja 2025. gada pirmajā ceturksnī no Latvijas izveda 6,98 miljonus litru alus, tad šogad pirmajā ceturksnī izvesti 8,156 miljoni litru alus.
2025. gadā Latvijā kopumā saražoti 68,539 miljoni litru alus, kas ir par 7,2% mazāk nekā 2024. gadā. 2025. gadā Latvijā ievesti 91,784 miljoni litru alus, un tas ir par 22,4% mazāk nekā 2024. gadā.
